英国拟对参与恐怖活动训练者判囚终身

Image caption 一些英国公民到索马里等地接受恐怖活动培训。

英国政府据称将正式提出修法建议，把参与恐怖活动培训的最高刑期从14年提升至无期徒刑。

据BBC记者了解，有关修订将适用于三项控罪：为恐怖主义目的而接受枪支训练、参加给予恐怖分子的其他训练以及制造或藏有爆炸品。

《每日电讯报》报道，官员们也在考虑针对任何二次犯恐怖主义罪行的犯人自动判处无期徒刑。

有关修订将适用于在英格兰和威尔士被起诉的犯罪嫌疑人。苏格兰与北爱尔兰拥有独立的司法系统，因此不被包括。

《每日电讯报》引述政府一名消息人士说，政府认为人民希望看见任何从事或试图从事恐怖主义活动的人受到最严厉的惩罚。

消息人士说，根据修法建议，这类型的罪犯除非得到假释委员会评定不再对社会构成任何威胁，否则绝不会重获自由；哪怕获准假释，有关罪犯都将被严密监视，一旦违反假释条件将马上再次入狱。

英国司法部的一名发言人说，政府正研究能采取哪些措施确保犯严重恐怖罪行的人获得最重的惩罚，当局将“适时”公布有关方案。

伦敦政府去年已经提出，任何人被怀疑试图前往海外接受恐怖活动培训，都可能被没收护照。

内政大臣特里莎·梅曾形容叙利亚是新一代英国恐怖分子的培训基地，当局也担心英国公民转到索马里或也门接受训练。