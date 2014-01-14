英国高铁未动 “高铁学院”先行
- 2014年 1月 14日
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英国将开设一所专门学院，为高速铁路培养工程管理人才。
英国政府宣布，这所学院将在2017年开学，为学生提供建设高铁所需的技术培训。
这将是英格兰20年来首个专门为未来项目建立的学院。
英国高铁建设总负责人希金斯爵士（Sir David Higgins）说，学院将解决英国工程师短缺的问题。
培养未来人才
希金斯爵士说，英国高铁建设的规模和周期能使这些工程师留在英国，并成为全国人才库的一部分。
政府商业大臣凯布尔（Vince Cable）说，这所学院将提供英国的繁荣所需要的下一代铁路、建筑和环境工程师。
这所拟建学院的校址和资金来源细节尚不清楚。
英国高速铁路第一期工程伦敦至伯明翰段预计在2026年竣工。
（编译：白墨 责编：尚清）