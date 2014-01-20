英国16岁少年成为最年轻南极征服者

Image copyright BBC World Service Image caption 克拉克还为慈善组织王子基金会筹募到2,000英镑的捐款。

英国一名16岁少年创下纪录，成为徒步至南极最年轻的人。

来自英格兰布里斯托的16岁少年路易斯·克拉克花了48天，在温度最低只有-50摄氏度，风速最高每小时193公里的环境下徒步旅行。

他从南极大陆沿岸开始一共走了702英里，在格林尼治时间1月18日晚间6点到达阿蒙森-史考特南極站。

他现在将向吉尼斯世界纪录提交证据，以获得正式确认他创下的纪录。

“松了口气”

他在抵达阿蒙森-史考特南極站的时候表示，“我感到非常高兴，同时也松了一口气，在过去48天以来，我终于不必担心明早起床要拖着我的雪橇在风雪里走9个小时的路。”

“今天真的很辛苦，越接近南极站我走得越慢，我的腿真是受够了。”

路易斯·克拉克在12月2日开始这趟旅程，当时他刚过完16岁生日两个星期。

除了创下纪录之外，他也为慈善组织王子基金会筹募到2,000英镑的捐款。

“非常骄傲”

路易斯·克拉克徒步旅行期间，陪伴他的是极具经验的南极向导卡尔·阿维。

他的父亲表示，对他感到“非常骄傲”。

“等他回来的时候他可能会觉得有点奇怪，毕竟他花了7个星期在荒凉的南极大陆上。”

“我们会让他好好休息几天，然后就要为GCSE考试做准备了。”

（编译：友义 责编：立行）