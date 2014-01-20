台湾逃英军情局军官遭遣送回台

Image copyright BBC World Service Image caption 叶玫在周日午后抵台后随即被检方逮捕前往法院出庭。

台湾军情局逃兵到英国非法居留的女军官叶玫遭英国移民当局遣返台湾，她在周日（19日）午后抵台后随即被检方逮捕前往法院出庭。

在叶玫经马来西亚转机抵台后，台湾外交部发表声明，对英国相关主管机关与英国驻台的贸易文化办事处就该案提供的协助表示感谢。

台湾军情局此前表示叶玫逃亡一案并不涉敏感机密问题，其逃兵后已被撤销了军人身份，无论司法如何处置都已同军情局无关。

其弃职逃亡的行为触犯了台湾志愿役军人的＂意图长期脱免职役职责＂罪，若被判有罪最高刑期是五年。

＂自愿返台＂

叶玫在台聘任的律师向台湾的检方与法院喊话说希望给她改过自新机会，律师并且宣称她是为了同母亲团圆而自愿返台。

但据英国《独立报》上周指出，叶玫是在本月8日被英国内政部通知将被遣返，她被给予一周通知期，而在18日被遣返回台湾。

叶玫在前年以游客身份持台湾护照免签证进入英国，在申请政治庇护未获通过后仍非法居留英国，而遭到移民当局拘留在贝德福德的移民遣送中心。

《独立报》引述叶玫说她会到英国是因为英国的人权记录，她批评英国将她拘留在移民遣送中心，像是把她关在＂现代集中营＂。

英国内政部发言人就叶玫案则表示，英国对提供庇护给需要者与申请者一向仔细考虑，但也相信没有真正遭迫害恐惧者应该要回家，若他们不回家，英国将会强制遣返。

《独立报》指出英国当局原本在去年十二月即将计划把叶玫遣返回台，但因叶玫表示有肾结石使遣返被推迟；台媒则引述不具名＂知情人士＂说，叶玫＂装病失败＂她在被送往医院检查时没有发现结石，使得遣返计划不变。

逃兵原因

《独立报》引述叶玫说，她逃亡到英国是因为台湾军情局要求她做一些搜集情报的事，特别是搜集中国、香港及澳门的情报，而使她感到不自在。

她并对《独立报》说她要求调职或离职被拒絶，台湾军情局以限制她的自由来惩罚她，她的言论受到限制，旅行也受到限制，她觉得自己活得再也不像一个人。

叶玫此前在移民遣送中心时对台湾媒体说的逃亡原因，则包括了军中同僚与长官取笑她的年龄、被组长嫌妆化得太浓、不能每天五点下班、不能每天回家等。

包括叶玫与其律师都称她会逃亡是军情局不让她离职，律师并说叶玫是被国家侵害工作基本权的受害者。

叶玫是在2010年志愿加入台湾军情局，其在加入军情局时即已知其志愿服役期限为五年。

台军情局对这位前成员则说其＂主观意识较强，行事作风较我行我素＂，军情局并因招募了叶玫而检讨其未来包括对人员选考的机制。

（责编：尚清）