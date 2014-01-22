智库：英国应实行强制养老金储蓄

Image caption 报告称2013年退休者七分之一完全依赖于国家养老金。

英国一家智库调查显示，应该实行强制养老金储蓄制度，以防止1100万人退休时陷入贫穷状态。

英国政策咨询机构“政策交流”（Policy Exchange）周三（22日）发表报告，呼吁政府取消公众可以选择不加入养老金储蓄制度的权利。

报告建议当局推出“帮助存款”体系（Help to Save），如果员工的工资增加，那么为养老金的每月付款就会自动增加，直到达到自己的工资的12%。

该智库表示，为退休而存款应该被视为是必须要做的事情，在目前的体系下，人们的存款不够。

这份报告的作者詹姆斯·巴蒂（James Barty）表示，“对于老龄人口来说，为日后把钱存起来应该像国民保险金、税务甚至教育一样。”

报告警告说，有40%的英国人（约1100万人口）都面临着养老金不足，无法安度晚年的危险。

该智库还表示，2013年退休的人士中有七分之一完全依赖于国家养老金，而五分之一的人则生活在贫困线以下。

（编译：林杉 责编：路西）