中国驻英大使：中英贸易创“历史新高”

Image copyright Getty Image caption 英国首相卡梅伦去年访华希望增进两国贸易往来。

中国驻英国大使刘晓明表示，2013年中国与英国的双边贸易额创下历史新高。

官方新华社引述刘晓明的话说，两国去年的贸易额突破了700亿美元大关。

另外刘晓明还指出，英国对华出口额增幅要比其它欧洲国家要高。

去年，英国首相卡梅伦访问中国这个世界第二大经济体，希望能够增进两国的贸易往来。

在卡梅伦为期三天的访华行程中，还有超过100名英国商界领袖也同行。

48家集团俱乐部主席的斯蒂芬·佩里（Stephen Perry）表示，两国领导人达成共识加强双边关系，并扩展合作。

新华还引述佩里的话说，“中英合作将会有利于我们的人民，并为全球和平和发展做出贡献。

与此同时，中国的公司希望能够在英国投资，以扩大在全球的影响力。

大连万达集团宣布将会斥资10亿英镑购买英国游艇公司圣汐并将在伦敦市中心建造豪华酒店。

此外，中国通信公司华为也表示将会投资13亿英镑扩展在英国的业务。

中国建工集团将会投资8亿英镑开发曼彻斯特机场商务区。

英国在中国海外投资最大的10个国家之列，中国在英国的投资是在其它任何一个欧洲国家投资额的两倍以上。

48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，英国可以成为中国能源和交通运输等领域对外投资的最佳目的地。

（编译：林杉 责编：路西）