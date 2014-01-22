调查发现逃学有可能导致数学成绩差

Image copyright BBC World Service Image caption 去年12月公布的最新PISA测试结果显示，中国上海的数学、阅读和科学科目测试结果均居世界第一。

一项国际研究发现，逃学与数学成绩差有联系。

该研究还发现，与日本和中国上海等数学成绩好的地区相比，英国少年更有可能逃学。

这项由经济合作与发展组织（OECD）展开的研究检查了逃学与国际比萨数学测试结果之间的关系。

结果发现，在参加这一数学测试前两周里，有近五分之一的英国学生（17.9%）逃学一天或更多。

逃学逃课比例最低的是亚洲国家和地区，包括日本、韩国、越南和中国的上海与香港。

在日本，只有1.3%的学生说，他们曾逃课一天，而在中国上海，这一比例还不到1%。

英国学生逃课比例（17.9%）高于OECD组织的平均逃课比例（15%）。

研究报告由此得出结论说：“在学习成绩好的教育系统里，学生逃课或逃学的人数要少很多。”

“在OECD成员国内，逃课与32分的低数学成绩有联系，逃学与52分的地数学成绩有联系。”

在2012年参加国际比萨测试的学生被问及他们在考试前两周有多少次在未经许可的情况下缺课或没上学。

结果发现，八分之一的英国少年（12%）承认曾在这一阶段缺过一些课，而OECD成员国的平均缺课比例是15%。

比萨国际学生评估项目测试（PISA）是经合组织（OECD）举办的全球规模最大的中等教育比较测试。

全球有50多万中学生参加这个每三年一次测试。

去年12月公布的最新测试结果显示，中国上海的数学、阅读和科学科目测试结果均居世界第一。

（编译/责编：尚清）