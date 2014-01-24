报告：英贫穷家庭子女事业有成比例偏低

Image copyright PA Image caption 家庭背景与学习成绩有密切关系

最新研究显示，英国贫穷家庭的孩子长大后事业有成的比例仍然偏低。

研究人员指出，尽管贫穷家庭子女在学习成绩上已有所改善，可是他们长大后谋得高级职位的比例处于低水平。

伦敦大学教育学院（Institute of Education）和萨里大学（University of Surrey）联合进行的调查显示，贫穷家庭子女需要更多指导，了解精英大学的入学要求和大公司的招聘条件。

问题根源

这两所大学的研究人员以收集儿童成绩的多个主要调查报告的数据作分析基础，这些调查针对的是1958年至2000年出生的儿童。

负责这次调查的学者之一林赛·麦克米伦博士（Dr Lindsey Macmillan）指出，贫穷家庭的子女需要知道在英语、数学、理科方面取得好成绩，比在其他科目出色更为重要。

麦克米伦博士说，应该特别注重儿童选择什么学习科目。

最新调查显示，在11岁阶段，贫穷与富有家庭子女的学习成绩差距正在缩小。可是到16岁、18岁、和21岁的阶段，贫富家庭子女之间的差距仍然很大。

英国教育部发言人表示，这项研究反映政府把英语、数学、理科的表现与中学会考GCSE成绩挂钩的政策是对的。

英国政府在2010年推行“英数理资格”（English Baccalaureate）指标，学生在这些科目的会考成绩是A*至C等的话，他们获得考取核心科目的资格。

不过，英国中学校长协会（Association of School and College Leaders）的总干事布利恩·赖特曼（Brian Lightman）认为，贫富悬殊才是问题的根源，“学校不能独自解决这个问题。”

（报道：叶珊 责编：路西）