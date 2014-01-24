马年将至 古城约克为增收锁定中国游客

Image copyright Visit York Image caption 约克旅游局看准中国市场

春节假期将至，大家有没有出游计划？会否考虑英格兰约克郡？

相信这对约克旅游局来说会是好消息。位于英格兰东北部的约克市（York）最近宣布，计划在10年内把旅游业营业收入增加一倍达到10亿英镑（约16亿美元），其中锁定的一个目标是中国游客。

约克旅游局（Visit York）在今年1月中旬推出简体中文游客指南，并已开始与承办英国旅行团的一些中国公司展开合作，吸引中国游客到约克市旅游。

加强合作

约克旅游局的公关经理凯·海德（Kay Hyde）对BBC英伦网表示，去年11月他们随英国旅游局（Visit Britain）到成都推介英国旅游，与50家办理外国旅行团的中国公司见面，之后出版中文游客指南，他们还在中国的两个流行社交网站开设账户，方便中国民众与他们直接联系。

海德说，他们正研究怎样更了解中国游客的喜好，例如早餐的口味、购物的习惯、观光的兴趣。“我们还没有很系统地找出中国游客的特点，但从他们对约克旅游中心所称，他们喜欢这里的历史古老建筑以及地道的英国旅游经历。”

时光倒流

约克的一条用石块铺成的狭窄小巷曾荣膺全英国风景最美的街道。叫“The Shambles”（肉店街）的小巷从中古世纪就已经存在，两旁都是15世纪的木结构房子，置身其中，不乏时光倒流的感觉。

根据英国旅游局的资料显示，每年有100万游客到访约克，而过去10年中国游客的数目一直在增加，从第19位跃升至现在的第10位。

不过，海德强调他们不是希望约克旅游业迅速膨胀，他们的目标是提高目前仅占15%的外国游客比例。

“90%到英国的中国游客都到伦敦，但在这些人当中，北上到约克的仅占少数。我们希望透过同中国伙伴的合作，鼓励他们把约克加进赴英观光行程中。”

除了中国之外，美国和澳大利亚的游客也是约克旅游当局市场开发的目标。

（报道：叶珊 责编：路西）