伦敦将举行盛大庆典 欢庆马年到来

Image copyright Getty Image caption 伦敦中国城的马年庆祝活动将以狮子舞，音乐和文艺表演拉开序幕。

伦敦中国城将于周日（2月2日）举行农历新年大型庆典，欢迎马年的到来。

届时，英国地标级旅游景点杜莎夫人腊像馆等将加入庆祝活动，伦敦眼将亮灯欢渡马年除夕。

今年在伦敦的庆典是亚洲以外最大的庆祝活动，将有数以万计公众云集伦敦市中心，共同欢庆新年到来。

整个庆祝活动将在市中心举行，从上午10点一直持续到晚上6点。

庆典活动将于2月2日上午10点从伦敦西区开始。届时会有游行队伍在特拉法加广场举行开幕仪式。色彩斑斓的花车游行，各类舞蹈艺术表演，中国龙，舞狮子，杂技等中国传统元素将会一一呈现在大众面前。晚上6点左右，将会燃放烟花庆祝新年。

伦敦市长鲍里斯·约翰逊在赞扬伦敦华埠商会的筹备工作时说：“伦敦将会是欧洲庆祝马年最好的地方。”

约翰逊市长表示，骏马强有力并内敛，象征着伦敦的优势；马的勤奋耐劳，正是伦敦人共同特点，这对我们城市的繁荣及未来成功十分重要。

伦敦市长认为，伦敦一年一度的新春庆祝活动有助巩固中英两国之间长期的友谊。

伦敦华埠商会主席兼会长邓柱廷宣布，今年伦敦新春庆典的主题是“迈向国际”。

他说，伦敦中国春节规模越来越大，全仰赖商会众多执委多年来的共同努力，出钱出力，热情支持。近年又有华人新一代生力军加入，参与统筹、制作以及推广，令中国新春庆典日益成为英国主流节庆生活的一部分。

今年华埠商会除了在特拉法加广场举行大型庆典外，还将与多家机构合作，于1月27日开始为期20天、跨越元宵节的系列庆祝活动。

此外，伦敦华埠商会还将与英国广播公司BBC及独立电视台ITV共同制作贺岁节目，向伦敦观众拜年。

除了伦敦，曼切斯特，利物浦，牛津，伯明翰等地也会在华人中心举办各类庆典活动。

在利物浦， 大约会有数以万计公众在2月2日那天聚集在利物浦中国城观看庆典。

（撰稿：陈徐卉子 责编：路西）