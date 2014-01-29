马年即将到 中文学校也“疯狂”

Image caption 很多中文学校都会在中国春节前后举行联欢会。

马年即将到来，伦敦中国城将举行农历新年大型庆典，同样，很多在英的中文学校为了让学生们感受到中国春节的文化，也都举行各种形式的春节联欢会让师生共度佳节。

汉语热的风气在世界各地已经形成，在英国也是如此。就在最近英国首相卡梅伦表示，英国的学校应该停止过多的法语和德语课程，并加强汉语普通话教学。

除了在很多小学和中学开展中文教育之外，中文学校在英国的普及面也有不俗的成绩。

很多中文学校的学生们也都在春节到来之际纷纷努力练习自己的表演节目，舞蹈、歌曲、小品、太极拳、舞狮都成为表演内容，而有些校方更是为学生们准备了红包。

BBC英伦网与多家中文学校联系，很多校长们都认为，联欢会最重要给学生们创造中国节日文化氛围，让他们更好地了解中国文化。

北伦敦哈劳中文学校的校长彭永新表示，该校每逢春节到来之际都会在当地的学校租借场地，组织联欢活动。

已经有300多个学生的华夏中文学校的丁惠慈校长则表示，会为学生们准备红包，让他们充分感受春节的喜悦。

南伦敦的“你好”中文学校校长姜桦表示：“学校把中国文化的学习也看得非常重要，因此一年一度的春节联欢会是学校的重台戏。九月一开学，各个班级的老师学生们利用每星期课程的小部分时间准备自己选的节目，这里从《中国国歌》、《卖报歌》、《拔萝卜》一些传统节目，到老师学生自编自演的小喜剧，舞蹈等等。”

节目的排练和准备过程本身就使学生接触到了各种中国文化。另外也希望给这些孩子的父母们有一个欢聚一堂的机会，为很多华人父母提供红红火火的庆祝Party。”

学生背景

据了解，目前在英国的中文学校目前已超过130多所，在校学生超过2万5千人。

中文学校学习汉语的学生，除华侨华人子弟外，越来越多的英国本土学生也加入进来。

同时，伦敦南部的明德中文学校校长王冠球先生指出，自己学校在1999年成立的时候，只有60人在学校粤语，而如今学习粤语的人数为80多人，而学习普通话的学生人数则高达200多人。

华夏中文学校则是自从2008年北京奥运以来，学生人数始终在不断地增长，其中65%的学生为非华裔。

而你好中文学校自2007年9月开办以来，近250名学生来自南伦敦的很多地区，年龄从两岁到成人，人种则聚集白种人、黑人、印度人、本土中国人和中英混血等等。

学习目的

对于那些来自非华人家庭背景的学生学习汉语的目的，名为阿利克斯·米齐的父亲说，他希望让自己仅有三岁的双胞胎儿女能够受到中文的熏陶，因为等到孩子长大时，中国可能会比如今更重要，这就为孩子们提供一个优于他人的机会。

另外一名马来西亚裔的牙医梁太太则说，自己会说粤语，但是觉得不会普通话似乎缺少了什么。她希望能够用功学习，让自己的中文更加全面。

和儿子同在一家学校学中文的会计师理查德则说，虽然自己工作恨忙，但太太是中国人，他也希望能够学习太太的母语和文化，而且也不想落后于儿子。当然他说，中国的发展是有目共睹的，这也是他让孩子和自己学习中文的理由之一。

斯里兰卡少年拉文学习了三年的中文，已经开始阅读《哈里波特》小说的中文版，他则表示自己对汉字情有独钟，而且中国文化也对东方的日本和韩国起到了很大的影响，自己希望能够把这门语言学到最好。

发展担忧

卡梅伦在结束三天的访华行程之际表示，他希望“大力加强”和中国的教育合作。

他表示，计划在2016年前将英国学校目前的中文助教人数翻番，并增加投资学校提供普通话培训教育。英国现政府的目标是把英国学习汉语的人数翻一倍到达40万人。

不过，并不是很多学校都认为这个决定是个利好消息。明德中文学校的王冠球校长就有些担心，由于英国政府大力提倡在很多小学和中学推广普通话教学，这可能会给中文学校的发展带来冲击，因为很多学生会在学校选择学习汉语，而让中文学校的人数下降。

但是华夏中文学校的丁惠慈校长则不认同这个观点，她说，该中文学校中有不少学生已经在自己的中学或者小学学习汉语，但是仍然周末前来上课。虽然在主流学校发展中文教育可能会带来些许的冲击，但是中文学校能够为学生提供主流学校所无法提供的文化教育和更全面的中国环境。

“你好”中文学校方面则认为，政府的宣传会让英国本土人更加重视中文，这反而会推动中文学校的发展。

（撰稿：林杉 责编：尚清）