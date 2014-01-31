报告：英可削减战略核潜艇又能保持威慑

Image caption 无论何时，英国有至少一艘“前卫”级核潜艇处于战斗值班状态。

英国著名智库发表报告指出，英国可以削减三叉戟潜艇部队，在没有牺牲核威慑能力的情况下节约了数十亿英镑。

英国皇家三军研究所(Royal United Services Institute, Rusi)发表报告说，英国没有必要一直保持至少一艘核潜艇在海上维持核威慑。

40多年来，英国4艘战略就核潜艇是重要的核威慑力量。无论何时，这４艘“前卫”级核潜艇中至少有一艘要处于战斗值班状态。

英国国防大臣哈蒙德说，他不支持维持部分时间核威慑。

自上世纪80年代初开始，英国开始使用三叉戟系统。每艘战略核潜艇可配备16枚D5型“三叉戟”式潜射弹道导弹，每枚导弹可携带4至6枚核弹头，最大射程为1.2万公里。

英国皇家三军国防研究所的报告反映了英国政界和防务专家一直以来关于英国核威慑立场的讨论。

在英国又进行了一轮削减常规国防预算后，英国能否减少海上核威慑力量？冷战结束后，现在英国的威胁来自何方？

英国保守党的立场是致力于以新换旧全部替换目前的4艘战略核潜艇，以确保海上的核威慑力量。最大反对党工党也持相同立场。

自由民主党则赞成减少这些潜艇的数量，从4艘减少到3艘。他们认为英国的海上核威慑系统是为冷战设计的。

但是最新报告说，以新换旧全部替换目前的4艘潜艇并非唯一的选择，即使英国没有在海上保持核潜艇巡逻，三叉戟系统仍然对可能的入侵者构成强大的威胁。

报告列出的理由是，仅核潜艇存在本身，无论他们是处于战斗值班状态还是休整状态，都会对潜在的威胁构成威慑。

(编写：横路；责编：路西)