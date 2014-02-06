英国最新无人战机“雷神”成功试航

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英国国防部透露，军方绝密的新型无人战机“雷神”成功完成了首次试航。

无人战机“雷神”看起来似出自科幻电影。然而透过它却可窥视到战争的未来。

以凯尔特雷神塔拉尼斯（Taranis）命名的这一无人战机据称是英国有史以来制造的最先进的飞机。

首次试飞的地点并未透露，不过据信是在去年8月于澳大利亚的沙漠地带试飞成功。

根据英国国防部发布的信息，在没有人窥探也没有其他飞机的试飞地点，“雷神”在不同高度，以不同速度数次试飞。每次飞行时间长约一个小时。除此而外，没有其他详情。

操纵“雷神”的试飞员说，一切都按预定计划完成。不过如果问试飞员“雷神”的飞行高度和速度，他不会告诉你准确的答案，而只是说“雷神”比他以前操纵的任何无人机的速度都至少快一倍。

根据“雷神”的设计，它最终达到的速度应该是超音速的。

“雷神”是英国首个无人驾驶隐性战机的样机。其机型的设计不仅是为了速度，也是为了躲避雷达探测。

英国军方的目的是设计一种无人战机，这种无人战机可以飞入交战空域，并在敌方纵深实施打击。

对政治家来说，此类飞机的好处是，利用它们打击敌方不会有人员损失。

“雷神”由英国国防企业BAE系统公司（BAE System）联同英国飞机发动机制造公司罗尔斯-罗伊斯公司（Rolls-Royce）、通用电气航空公司（GE Aviation）以及英国奎奈蒂克（QinetiQ）公司研制，2010年首次向公众展示。

BAE系统公司的怀特海德表示，在未来战争困难和危险的环境中，“雷神”对今后军事策划者的诱惑将是无法抵御的。

不过，要真正达到这一目标还有很长的路要走。

到目前为止，这一军事无人机研发项目的花费还不算高，大约1亿8千5百万英镑。这一费用由企业和英国国防部分别承担。

然而，要把它发展为战争中真正使用的战机，费用可就要高多了。

虽然英国国防部和国防业界为公众撩起了无人战机面纱的一角，但这一项目仍引发许多疑问。

除了安全的问题外，使用无人战机在法律和道德方面的问题也引起人们的担忧。

（编译/责编：李莉）