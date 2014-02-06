英国多个地区面临新的暴雨威胁

Image copyright PA Image caption 英国各地饱受恶劣天气狂风暴雨侵袭。

英国各地恶劣天气持续，多处遭到暴风雨袭击的地区面临进一步暴雨的威胁。

英国政府社区事务大臣皮克尔斯（Eric Pickles）亲自到议会向议员简报各地水患灾情。

在英格兰西南部的德文郡（Devon）一条靠近海岸的铁路干线被海浪冲断之后，交通大臣麦克洛克林（Patrick McLoughlin）表示将尽快找出替代道路。

与此同时，英国气象局对英格兰南部地区和威尔士南部地区再度发出了恶劣天气警告。

铁路中断

通过德文郡的道利什（Dawlish）的一条铁路干线在暴风雨中被海浪冲断，这条铁路线被视为是德文（Devon）和康沃尔（Cornwall）地区通往英国其它地方的重要联络通道。

Image copyright Image caption 靠近海岸的一条铁路被冲断。

铁路公司表示，这条铁路线需要“数周时间”才能修复通行。

德文郡和康沃尔郡的商业界担心，铁路交通中断将为该地区造成巨额经济损失。

交通大臣麦克洛克林在议会表示，将尽快找出替代道路，恢复英格兰西南部的对外交通。

Image copyright AP Image caption 萨默塞特多处地方已经被水淹没。

持续降雨

气象预报说，周四（2月6日）部分低洼地区还有20至40毫米的的降雨量，本周末也会继续降雨。

BBC气象预报员泰勒（Matt Taylor）说，“本周开始出现几天没有降雨的晴天，但下雨天又回来了，下午开始逐渐往北部降雨。”

“在强风方面，一开始并感觉不到强风，但周四晚间到周五清晨风势会逐渐加强。”

在英格兰西南部萨默塞特（Somerset），许多地方已经被水淹没，气象局对当地已经发出严重恶劣水灾警报。

（编译：友义 责编：李莉）