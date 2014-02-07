伦敦国家美术馆首次购得美国艺术家画作

Image copyright BBC World Service Image caption 贝洛斯的这幅作品创作于1912年

英国伦敦国家美术馆购得一幅美国画家乔治·贝洛斯（George Bellows）的一幅油画，这也是国家美术馆得到的第一件美国艺术家作品。

购买这幅作品标志着国家美术馆收藏政策的一个转变，国家美术馆过去收藏的主要是从文艺复兴时期到1900年欧洲艺术家的作品。

乔治·贝洛斯在1912年创作的这幅题为“码头工人”（Men of the Docks）的油画描绘了一群站在纽约布鲁克林码头的工人。

国家美术馆以2550万美元的价格从美国弗吉尼亚伦道夫学院购得这幅作品，这也是第一件在英国由公共美术馆收藏的贝洛斯作品。

乔治·贝洛斯生于1882年，42岁时死于阑尾炎，他在自己的作品中记录了20世纪初纽约人创业时的艰苦工作和生活。

国家美术馆介绍说，乔治·贝洛斯的这幅“码头工人”将会在印象派艺术家莫奈和毕加索的作品旁边悬挂展出。

购买这幅作品的资金主要来自美国出生的英国富豪约翰·保罗·格蒂（John Paul Getty）爵士生前建立的一个基金。

（编译：跃生/责编：林杉）