伦敦国家美术馆首次购得美国艺术家画作
- 2014年 2月 7日
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英国伦敦国家美术馆购得一幅美国画家乔治·贝洛斯（George Bellows）的一幅油画，这也是国家美术馆得到的第一件美国艺术家作品。
购买这幅作品标志着国家美术馆收藏政策的一个转变，国家美术馆过去收藏的主要是从文艺复兴时期到1900年欧洲艺术家的作品。
乔治·贝洛斯在1912年创作的这幅题为“码头工人”（Men of the Docks）的油画描绘了一群站在纽约布鲁克林码头的工人。
国家美术馆以2550万美元的价格从美国弗吉尼亚伦道夫学院购得这幅作品，这也是第一件在英国由公共美术馆收藏的贝洛斯作品。
乔治·贝洛斯生于1882年，42岁时死于阑尾炎，他在自己的作品中记录了20世纪初纽约人创业时的艰苦工作和生活。
国家美术馆介绍说，乔治·贝洛斯的这幅“码头工人”将会在印象派艺术家莫奈和毕加索的作品旁边悬挂展出。
购买这幅作品的资金主要来自美国出生的英国富豪约翰·保罗·格蒂（John Paul Getty）爵士生前建立的一个基金。
（编译：跃生/责编：林杉）