卡梅伦呼吁苏格兰人选择留在英国

Image copyright Getty Image caption 卡梅伦指出苏格兰公投会给全英国带来深远影响。

英国首相卡梅伦呼吁苏格兰人在今年9月的独立公投中选择留在英国。

卡梅伦将在伦敦奥林匹克公园发表的一次讲话中向苏格兰公民呼吁：“我们想要你们留在英国，因为如果苏格兰独立，英国将有深远损失”。

苏格兰民族党（Scottish National Party）籍的苏格兰地方政府首席副部长尼克拉·斯图尔金（Nicola Sturgeon）表示，卡梅伦在伦敦发表这番讲话，而不敢在苏格兰或其它地方辩论这个议题是懦弱的行为。

卡梅伦将援引在2012伦敦奥运会上赢得65枚奖牌的英国代表队的精神。

他将表示：“对我来说，奥运会最好的事情不是赢得胜利，而是红色、白色、蓝色（编者：英国国旗的组成色）”。

卡梅伦的讲话包括：“那个夏天爱国主义走出阴影，进入阳光下，每一个人都一同为英国队欢呼”。

目前执政的苏格兰民族党承诺，约4百万16岁以上苏格兰人将参与将于今年9月18日举行的独立公投。

卡梅伦将表示，是否留在英国是苏格兰人自己的决定，“我热情地确信，留在英国对他们有益，因为这样苏格兰有空间做决定，同时仍然享有作为更大国家一部分所带来的安全”。

卡梅伦将强调，尽管有4百万人能够在全民公决中投票，但是全英国6300万人都将受到深远影响。

“那就是为什么这番讲话不是针对苏格兰人民的，而是针对英格兰、威尔士、北爱尔兰人民的，没有苏格兰的话我们会受到深远损失”，他将强调。

“这件事情关乎我们所有人的未来，英国的每个人都能在这场讨论中发言。”

卡梅伦将表示，英国是一个“强有力的品牌”，苏格兰独立会损害我们的自身名誉。

“事实是，一个统一的英国在世界上更重要，我们不能对苏格兰独立公投过于自信，因为结果仍然悬而未决。”

（编译：高志强，责编：林杉）