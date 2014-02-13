英国最贵停车位开价40万英镑出售
- 2014年 2月 13日
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位于英国首都伦敦市中心阿尔伯特音乐厅附近的一个地下停车位以40万英镑开价出售，这也是英国历史上最昂贵的停车位。
房地产经销商表示，这是一个双车位，也就是能停得下两辆轿车的车位。
对比英国的房地产价格，这个车位是英国住宅平均价格的2.5倍。
但是如果对比这个黄金地段的房价，这个车位的价格仅仅是当地平均住宅价格的六分之一。
英国目前的平均工资为26500英镑，也就是说，这个车位的价格是英国平均年工资的15倍。
31年停车费
此外，人们还把这个车位同附近的收费停车场作了对比。
附近一个停车场的收费标准是每天35.10英镑，也就是说，花40万英镑可以在这个停车场停车31年。
房地产经销商表示，大约10个月前在同一个地下停车场有一个类似的车位出售，稍便宜一些，售价27.5万英镑。
现在看来，这里的车位价格在10个月内上升了31%。
受托出售这个车位的是一家高端住宅房地产公司，往往推销伦敦市中心的一些昂贵住宅，目前正在他们销售清单上的一所四卧室公寓标价985万英镑。
（撰稿：跃生 责编：顾垠）