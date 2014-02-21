“五分一在职爸爸情愿在家带孩子”

Image caption 政府鼓励雇主让员工弹性工作，兼顾家庭

英国一个调查的受访在职父亲当中，超过20%说宁愿留在家带孩子。

另外，超过三分一男性受访者说，他们是全职雇员但雇主没有任何弹性工作的政策。

同一调查并发现，尽管有80%受访妇女对生孩子后返回工作岗位感到内疚，但只有24%受访妇女说希望不用工作。

现代在职父母兼顾事业与家庭并不容易。一个关于“工作与家庭”的展览2月21-22日在伦敦举行。

主办单位向展览网站上登记的人发问卷，1000人回应后得出这个调查结果。

家务仍是女性天下

调查显示，有孩子后继续全职工作，更多女性比男性感到不快；80%受访女性感内疚，但有同感的男性只有39%。

超过20%的受访女性表示重回工作岗位后没以前那么自信；有同感的男性只有2.5%。

而认为“自己找到了平衡和感到满足”的受访者比例只有大约20%，男女如是。

在家务方面，超过43%的女性说大部分由她们做，27%的男性这样说。

展览主办单位之一是一家就家庭生活与职业平衡提供专家策略的机构。该机构总裁表示，虽然“现在比以前有更多公司”帮助雇员兼顾工作与家庭，但是仍不足够。

“目前英国有220万名父母因带孩子没有工作，其中超过60%希望再就业，可是他们不知道怎样做或者担心如何两者兼顾。”

展览负责人说，他们的目的是为在职父母提供实质建议，启发他们达致家庭事业平衡的境地。

英国政府表示，支持雇主实行弹性工作措施，并强调已推行的父母自行分享育婴假期的政策有助在职人士兼顾家庭生活。

（编译：叶珊 责编：尚清）