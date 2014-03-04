英智库：新加坡名列全球最昂贵城市

Image copyright AFP Image caption 新加坡取代东京成为全球最昂贵城市。

根据英国“经济学人智库”（EIU）对全球131个城市的评选，新加坡成为2014年世界最昂贵的居住城市。

坚挺的货币、拥有一辆汽车的高昂费用加上大幅度上升的家居账单使新加坡升上了全球最昂贵城市的榜首。

新加坡同时还是购买服装最昂贵的城市。

其他进入前五的城市分别为：巴黎、奥斯陆、苏黎士和悉尼，去年高居榜首的东京跌落至第九。

EIU的是在分析了400多种不同物品的价格后作出这一结论的。

位居排行榜前列的亚洲城市主要都是因为食品价格高昂。仅从日常的食品价格来看，东京依然名列榜首。

但全球最低廉城市也大多都出自亚洲，印度的孟买和新德里分别名列全球最低廉城市的冠亚军。

叙利亚的大马士革由于长期战乱导致物价下跌，从而进入最低廉城市前三甲。

（编译：沙漠/责编：伊人）