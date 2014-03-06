壳牌石油呼吁苏格兰莫搞独立

Image copyright PA Image caption 在壳牌石油之前，许多跨国企业或者大型企业都呼吁苏格兰对独立“三思而行”。

荷兰皇家壳牌石油公司首席执行官本·范伯登说，他珍惜英国的“传承和稳定”。

周三（6日）在伦敦的股东大会上，本·范伯登说，该公司是基于“英国应该留在欧盟之内”相同的理由认为“苏格兰应该留在英国之内”。

苏格兰政府则说，有关英国是继续保留在欧盟内还是脱离欧盟的全民公投才是石油与天然气等能源行业所面临的“真正风险”。

上个星期，壳牌石油在该集团在苏格兰阿伯丁的总部接待了英国的内阁官员。

当时壳牌石油英国公司的主席丹尼尔斯形容，有关独立的讨论是“苏格兰人民的事”，而壳牌石油不应该牵涉其中。

范伯登在演讲时说，该公司希望能够“准确地知道10年或者20年之后的投资环境将是如何”。

他说，欧洲大陆虽然面临许多中长期的挑战，但是希望在对付这些挑战的时候，英国的能在欧盟之内强烈地表达自己的意见。

范伯登强调“基于类似的理由，我们希望苏格兰留在英国之内”。

苏格兰政府发言人则回应，即便苏格兰取得独立，也会很乐意与壳牌石油讨论石油与天然气等能源行业的未来。

这位发言人说，根据最近所作的民意调查，石油开采工人当中有70%支持苏格兰独立。

发言人还说，投资者对苏格兰境内的北海石油开采深具信心，包括壳牌石油在内，北海地区的计划投资总额已经上1000亿英镑，如果苏格兰独立，未来的政府也会珍惜、并希望投资能够继续。

（撰稿：威克，责编：李莉）