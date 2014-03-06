议会担心英国军队难以面对未来挑战

Image copyright PA Image caption 议员们也表示不满军方没有咨询各方的意见。

英国议会的一份报告表示，议员担心按照政府要求裁军之后，军队不能面对未来国防的需求。

根据英国政府的裁军计划“军队2020”，英军在2018年将把兵员从102000人削减到82000人，但是将后备役人员的人数加倍。

国防大臣哈蒙德说，如此可以确保英国的军队是一支“灵活而且精干的力量”。

后备役人员的数目未来将从15000人增加到30000人。

英国议会下议院国防委员会的报告则对军方能否招募足够的兵员感到“并不乐观”。

这份报告的主要观点是：政府裁军是因为要节省支出，而不是出于维护英国在世界上地位的战略眼光。

英国议会下议院国防委员会的报告还表示，对英国政府计划在2020年之前完成如此大规模裁军计划，事先却未妥善咨商感到“惊讶”。

新的军队规模并不是2010年英国国防检讨报告中的一部分，而且也从来没有在国家安全委员会上讨论。

英国政府也没有征询军队总参谋长沃尔将军的意见，只是由高级文官告知决定。

因此英国议会国防委员会认为国防部有必要解释清楚裁减后的兵力如何足以应对未来可能出现的威胁。

英国议会的这一报告说，英国军队必须能够符合未来作战的要求，并称如果失去这种能力，将对英国的国家安全造成严重的影响。

在野的工党指责说，英国的军力如今已经严重短缺，并且呼吁英国政府暂停裁军的计划。

国防大臣哈蒙德则坚持没有其他可行的方案，而且裁军不是“数字游戏”。

他说目前的变革，将可以确保英军未来“持续能有足够的经费”、成为“一支灵活而且精干、配备世界一流装备并能前往全球作战的军队”。

（撰稿：威克，责编：李莉）