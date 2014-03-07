英航客机起飞时因引擎故障紧急降落

Image copyright PA Image caption 出故障的飞机是一架空中巴士(Airbus) A319客机

英航(British Airways)一架客机在伦敦希思罗机场起飞升空时引擎吐出火苗，随后紧急返回机场降落。

事故发生在当地时间星期四（3月6日）晚上9点。

出故障的飞机是一架空中巴士(Airbus) A319客机。

英航说，BA0364飞往法国里昂的这架客机安全着陆，飞机将由“工程人员彻底检查。”

希思罗机场一名发言人说，事故发生后南跑到关闭了16分钟。

在机场附近的目击者帕提克说，“我当时在机场对面的加油站。我听到一声巨响，转过头看到这架飞机起飞时引擎吐出火苗，还伴随着劈劈啪啪的响声。”

“我看到飞机继续升空，而引擎不断冒出火苗。”

“然后机场出现许多蓝灯，我当时猜测飞机调头要紧急降落，但是后来飞机从视线中消失后，我就看不到它了。”

英航在声明中说，“一架航班在希思罗机场起飞时发生‘发动机喘振'，但是飞机现在已经返回并安全着陆。”

“我们以最高标准训练我们的飞行员，包括如何应对这种事件，引擎立即被关闭。”

(撰稿/责编：董乐)