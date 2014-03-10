英企业外包业务回流可刺激本国经济

Image copyright AFP Image caption 英国首相卡梅伦今年1月参观了英国一家生产业务从海外回流的通风设备制造厂商在英国的工厂。

一份最新公布的研究报告称，英国工商企业如果把挪至海外的业务移回英国，那么今年10年内将可为英国带来20万个新增就业机会。

跨国会计和商务咨询公司普华永道（PwC）的研究显示，业务和工作机会回流（reshoring）将可使英国经济GDP到2020年代中期提高0.8%，按目前价值换算相当于GDP增加120亿英镑（相对于没有回流的情况而言）。

英国和其他发达国家从1990年代开始出现大量工商企业工作机会流向海外的浪潮，主要驱动力是新兴经济体的生产成本较低。

但普华永道首席经济师约翰·霍克斯沃斯（John Hawksworth）表示，有迹象显示这一潮流正在掉头。

他说，有不少例证表明这些当初外包的工作机会正在回流，且涉及较多不同的行业。

普华永道的研究显示，这一业务回流趋势折射的若干新动向预计将会持续一段时间，包括英国与部分新兴经济体（比如中国）之间的工资差距在缩小。

有鉴于此，报告建议英国工商界重新评估甚至调整自己的业务分布战略。

（编译：郱书 责编：路西）