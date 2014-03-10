英企业外包业务回流可刺激本国经济
- 2014年 3月 10日
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一份最新公布的研究报告称，英国工商企业如果把挪至海外的业务移回英国，那么今年10年内将可为英国带来20万个新增就业机会。
跨国会计和商务咨询公司普华永道（PwC）的研究显示，业务和工作机会回流（reshoring）将可使英国经济GDP到2020年代中期提高0.8%，按目前价值换算相当于GDP增加120亿英镑（相对于没有回流的情况而言）。
英国和其他发达国家从1990年代开始出现大量工商企业工作机会流向海外的浪潮，主要驱动力是新兴经济体的生产成本较低。
但普华永道首席经济师约翰·霍克斯沃斯（John Hawksworth）表示，有迹象显示这一潮流正在掉头。
他说，有不少例证表明这些当初外包的工作机会正在回流，且涉及较多不同的行业。
普华永道的研究显示，这一业务回流趋势折射的若干新动向预计将会持续一段时间，包括英国与部分新兴经济体（比如中国）之间的工资差距在缩小。
有鉴于此，报告建议英国工商界重新评估甚至调整自己的业务分布战略。
（编译：郱书 责编：路西）