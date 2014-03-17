观点：乘中英两国列车 体验甜酸苦辣

Image copyright PA Image caption 当英国人提及自己国家的火车旅行时，他们对于过去美好时光的强烈怀旧情绪油然而生。

对许多英国人来说，列车服务满意度大幅下降不足为奇。消费者权益杂志《Which》最新调查发现，公众对一些火车线路服务的满意度跌至40%。

人们对这种消息虽然感到沮丧，但是已经习以为常。在接受调查者中，有五分之一被访者表示，他们被迫在最近一次的旅行中站着乘车。

但是自从在中国乘火车旅行之后，我感到花一个小时站着乘车从郊区到伦敦市中心上班，简直就像是在公园散步一样轻松愉快。尽管这样，我对于中国铁路服务的印象大大好于英国铁路服务。

我有一个模糊理论认为，我们这一代英国年轻人是出生于二战之后，因此缺乏安全感，更加迫切的想去证明自己在克服困难上的价值。在过去，这种困难可能体现在经济上。现在随着可供支配的收入的提高，旅行成为富裕人群证明自己勇气的机会。

现在讲述在国外旅行中的艰苦经历就好像是在讲述在战争中受伤经历的一样。如果我要加入这场吹牛比赛，我不得不承认我的经历实在是太平淡无奇了。

有一次乘列车从北京到泰山，一路7个小时只能站着，偶尔也在朋友的座位上坐一小会。

还有一次是从昆明到北京的46小时的列车旅程，前24小时我一直坐在硬座上，伴随我的是车顶上刺眼的灯光以及旅客手机中不断传出的刺耳流行音乐。

这一天的旅程应该是我的经历中最接近炼狱的体验。但是这些都只是暂时的苦难，因为我搞到了一个卧铺，可以舒舒服服地度过最后的22小时旅程。

与我一个朋友的经历相比，我的旅行根本是小事一段。我的朋友从新疆乌鲁木齐到首都北京，全程48小时，车厢内拥挤不堪，夏天热得喘不过来气，他就是靠两条腿一路站着挺过来了。这才叫炼狱呢。

尽管这样，与英国列车服务相比，我还是更喜欢中国列车服务。到底是什么原因，我一两句话也说不准。也许是因为从北京到西安700英里的路程的花费比从伦敦到我的家乡什罗普郡（Shropshire ）150英里的花费差不多。但是鉴于英国和中国可支配收入的差距，其中国票价应该在调高一点，不至于造成像往返伦敦站着乘车旅客那样拥挤。如果票价不是唯一的原因，那一定还是有其他的因素。

对于我们这些到中国旅游的外国人来说，在中国坐列车长途旅行最为精彩。

虽然乘飞机旅行的浪漫色彩早就一去不复返了，而火车旅行的浪漫情趣也仅仅是为那些坐得起东方快车旅行的人所准备的。东方快车以奢华闻名，连接着欧洲最著名的城市伦敦，威尼斯，罗马，布达佩斯，布拉格。

但是在中国乘坐卧铺列车旅行为人们提供机会，让人们重新感受在西方早就消失的“慢速旅游”的欢乐时光。

对于这个现象的一个简单的解释是，中国的面积要比英国大得多。在英国的两个主要城市之间旅行只需要花几个小时。你很可能吃过午饭之后离开家，享受下午茶之前就到达你的目的地。

正是因为这个差距，中国的列车需要提供卧铺和餐车，而在英国这些设备在大多数情况下是不需要的。虽然中国的火车要比飞机慢很多，但它可以摆脱机舱中稀薄的空气以及飞机引擎的轰鸣声。

在偏僻的地方，因为缺乏飞机上那种音像娱乐设施和良好的手机信号，人们除了读书，玩牌，欣赏窗外的风景，还可以与旁边的旅客聊天交流。如果说有什么让人感到紧张，那就是买车票难。你要是不在高峰期间旅行，购票还算容易。如果你是买的是卧铺而不是坐票，那么你的旅行可以说是轻松愉快的。

在英国，当人们想到轻松浪漫的火车之旅的时候，他们怀念更多的是火车站而不是列车本身。这是可以理解的：英国是世界上第一个发展铁路系统的国家，像在维多利亚时代建立的位于伦敦市中心的帕丁顿火车站（Paddington），就是大英帝国伟大工程与成就的最好遗产。

虽然这些火车站都保留了下来，但是那个时代的火车和旅行经历已经一去不复返了。因此，当英国人提及自己国家的火车旅行时，他们对于过去美好时光的强烈怀旧情绪油然而生。

对于一些人来说，这也包括希望英国在国际舞台上重返霸主地位。对于我来说，我认为我个人更喜欢速度更慢，更服务周到的列车，这主要是因为我能够买到便宜的热食和啤酒。

我知道我的这些愿望给人留下印象，我反对技术进步，或者反对提高基础设施质量。但是我知道商务旅行和休闲旅行完全不同，都有不同需求。

但是在英国，前者似乎完全替代了后者。在中国，你可以选择其中一种旅行方式，或者两种都选。

但是随着中国高速铁路系统迅速发展，这是否意味着这种迷人的“慢速旅行”时代的终结呢？

从个人角度来说，我感觉在中国农村居民的生活首先应得到很大的提高，他们才能支付起其他的出行方式。到了那个时候，中国才不需要慢速列车系统。

即使到了那个时代，也并不是世界末日。最近，我有幸乘坐中国高铁旅行，从我个人点滴体验来说，这些新造的高速列车提供了大量可向后倾斜的座椅和服务周到的女列车员。整个体验让我想到很多好莱坞电影中关于上世纪五六十年代空中之旅的迷人画面。

（责编：路西）

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