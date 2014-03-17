记者来鸿：大马人因何口大无忌？

Image copyright BBC World Service Image caption 马来西亚穆斯林人口超过60%。

在马来西亚，公开谈论宗教问题可能还是禁区。但是，吃喝拉撒睡、大毛病、小痛痒等各种健康隐私，都能摆到桌面上来公开谈。不习惯的人乍听上去可能会手足无措，但是BBC记者潘婕说，大马人如此“口大无忌”，背后其实也有难言苦衷。

我并不觉得自己是那种神经质、有洁癖、动不动就昏过去、吐出来的人。但是，生活在马来西亚，我真觉得自己需要有强有力的心、胃功能。

比如说，有一次，我和朋友正在吃饭，又是咖喱、又是烙饼。席间，我问朋友愿不愿意和我一起去健步走一圈儿。

朋友揉了揉肚子，说，“不行，去不了。我来例假了。”

我立刻放下了手里的勺子。

如此直截了当、绘声绘色，并不仅仅限于闺蜜之间。

一份颇有名气的英文报纸有一次头条标题高呼，“水管插入肛门，某男一命呜呼。”

画廊内，主人解释说，他的同事马上就能来接待我了。“他在厕所呢，大概五到十分钟就能拉完。”

宗教法规

你可能会以为，这样口大无忌，说明马来西亚人非常坦率。但是，马来西亚也是一个种族与宗教紧密相连的国家。哪怕是最简单的一个问题，都可能意味深长。

就说那一次吧。在酒吧内，我问一位穆斯林马来人朋友，想喝点什么？对方回答说，“什么都行。”

原来，这个“什么都行”是酒精饮料的秘密代号。你看，根据马来西亚宪法规定，马来人必须都是穆斯林，必须遵守伊斯兰教法。

要是有人向伊斯兰警察打小报告，这位朋友就有可能因为喝酒被罚款、被判坐牢、遭鞭打，更有甚者，三项惩罚一起上。

所以，问朋友想喝点什么，等同于问他是不是真的穆斯林、是不是遵守伊斯兰法。

Image copyright BBC World Service Image caption 仔细描述病情，更容易拿到假条？

少数民族

在马来西亚，少数民族人觉得，不管大事小情，自己都必须加倍努力。如果询问他们对现在经济状况的看法，他们总会对政府表示不满和抱怨。引申下去，还会表述反马来人的情绪。

所以，如果主编派我们上街去打探公众对最新的汽车政策、或者物价高涨等现象的反映，我们通常需要顶着太阳站上好几个小时，才能找到形形色色、有足够代表性的马来西亚人上镜接受采访。

所以至少在目前，看上去，不同种族、不同宗教信仰的马来西亚人可以自由自在、畅所欲言地和别人分享的，就是他们的健康问题了。

在马来西亚，想和老板请病假，不用拐弯抹角地说“我感觉不舒服”，直言不讳地来一句“我拉肚子”、“我痛经”，绝对没问题。

当然了，也许这只不过是个语言问题。归根结底，在汉语里面，“腹泻”俗称“拉肚子”。从字面上看，不过是“拉”和“肚子”组合在一起而已。

没病装病？

不过，毫无忌讳地公开谈论健康问题，还有更加切实的原因。

马来西亚雇主联合会认为，装病的人太多。这样，想请假的时候，详细描述例假之痛、大小便有什么麻烦，可能会让雇主很难反驳；而且，也更容易说服医生给开假条。

最近几年，和邻居的经济强国新加坡比起来，马来西亚人的病假天数多出一倍。

一位快餐店经理告诉我说，马来西亚人的职业道德、工作态度有问题。她说，“他们申请一份工作、几天后就有可能辞职。他们总会给出非常站不住脚的借口。”

我自己也有过类似的经历。一位实习生曾经告诉我，不能来上班，因为狗踩了她的脚。

还有，过去一个月，我一直在追着找我的电脑技术员。他订好了时间，但是，到时候根本没来。

最后，他告诉我说，暂时还不能给我的电脑安屏幕保护，因为，他正吃的那种关节炎药可能不对头，“你真愿意我的一大块死皮贴在你的电脑上？”

当然了，并不是所有的健康问题都是装出来的。我不过是希望马来西亚人不再觉得有必要和外人分享这么多的内情。

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