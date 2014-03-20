记者来鸿：“鸡翅碗”众生相

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费城每年一度的吃鸡翅大赛，吸引来自各地的名嘴、大嘴参加，“吃货”之间竞争十分激烈。今年，一位苗条美女居然一举夺魁！但是，BBC记者伯顿发现，“鸡翅碗”内，除了竞吃，还有许多令观众如痴如狂的亮点。

早晨五点，所有的人已然酒意醺醺。

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富国银行体育场（Wells Fargo）刚刚开门，但是，大多数人已经在外面的停车坪等了一夜，不时从汽车后备箱里拿出一罐罐啤酒。

带我来的尼克说，“这是‘鸡翅碗’，费城的马迪·格拉斯。”（Mardi Gras，新奥尔良狂欢节）

为了不打瞌睡，两名少年吞下含兴奋剂的阿德拉（Adderall，一种处方药，俗称聪明药）。

走进体育场，灯光明到耀眼，很容易就会相信天早就亮了。

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一切都是品牌，比如雷克萨斯俱乐部、凯德拉克餐厅，有特别通行证才可进入。我们其他一些人去的是“痊愈保险俱乐部”。

尼克给我们买来比萨饼。比萨饼巨大，装了满满两大盘。上面的东西吃起来怎么也不像是奶酪。

参赛选手逐一入场，每位选手都有角斗士般威猛的绰号：比如，馅饼人、豪猪、巨翼、熊等等。

超大屏幕播放着各位选手高达25英尺（7.6米）的光辉形象。每位选手的入场仪式都几近完美，比赛服是精心选定的，身旁陪伴着一群群热辣女郎。

但是，不久我就意识到，体育场内，需要裸露身体取悦观众的，并不仅仅是热辣女郎。

你看，鸡翅碗内，吃鸡翅几乎算不上主要项目。

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竞吃展开，30分钟狼吞虎咽，插播广告，其间，我们的目光转向另外一台摄像机Can Cam。这台摄像机聚焦人群中某位观众的胸部，图像展示在超大屏幕上。

选手们吃的鸡翅越多，摄像机好像越强悍。最先挑中的几名女性早有准备，大屏幕上一出现她们的形象，立刻欢呼、掀开上衣。其中几个人穿着特别挑选的特色文胸。

但是没多久，摄像机和观众就变得更无情了。

Can Cam瞄准的女性不再局限于专门的拉拉队女郎、或者是那些特意抢镜头出风头的人，而是普通的观众—身穿运动衣、头戴针织帽、竭力躲镜头的那些女人。

一位妇女突然发现自己上了大屏幕，局促不安，挥挥手，好像要把镜头赶走。观众开始起哄，镜头还是一动不动。起哄声越来越大，她意识到，不暴露一下是过不了关的。

裸露胸部也就只有半分钟，摄像头失去了兴趣，转向下一个受害者。

竞吃进入最后几轮，观众的注意力才转向吃鸡翅。

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其中一名绰号“虎翼”的选手已经吃到几乎呕吐。烧烤汁流得满脸、满胡子。他干呕了几下，但总算没张嘴。

摄像机对准“虎翼”一动不动。观众齐声高呼，“你吐！你吐啊！”

大屏幕开始以慢镜头播出从前选手呕吐的视频。其中一则来自2011年，明显最受观众欢迎。每秒26，000帧，粉色的呕吐物看上去还是同样的恶心。

“虎翼”想转移视线但是为时已晚，一张嘴……看台上一片狂喜。

没多久，就有选手显出了王者风范：莫莉·斯凯勒，一名身材苗条、方脸盘的年轻女郎。她耳朵上戴着好多耳环，头上裹着红黑相间的方巾，吃掉第348个鸡翅时，已经打破世界纪录。

莫莉是唯一的一位女选手，也是唯一一位没有刻意穿衣、起绰号的选手。

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从碗里倒嘴边，莫莉的手指以机械速度移动。其他的选手都是“动物”，吃掉好几百个鸡翅看上去好像还是很饿的样子。不过，莫莉是机器。

坐在我们一旁的是法兰克。他今年18岁，是“鸡翅碗”的老观众。法兰克给我们提供了一点背景信息。

“你们可能不知道吧，这个女孩有一次在2分44秒内吃掉一块72盎司的牛扒。你能相信吗？”说完，法兰克继续鼓掌、为选手加油。

我们忘记了摄像头、忘记了脱衣舞女。大屏幕上，只有斯凯勒。最后，大喇叭宣布斯凯勒获胜：“来自内布拉斯加的家庭妇女 。”

没有人要她撩起上衣。我们就顾得上狂叫她的名字了。

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莫莉·斯凯勒获得22，000美元的奖金。她总计吃掉363个鸡翅。

鼓掌声结束，我们摩肩接踵地走出体育场。尼克对自己的快乐丝毫不加掩饰，他说，“绝对放纵。是吧？”

一群人推推搡搡地挤到我们前面。我问尼克他们是不是赶着去上班。

尼克嘲讽地说到，“今天脱衣舞俱乐部免费供应早餐。人们都知道。”

（编译：苏平）

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