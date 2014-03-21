雅虎“出走”都柏林 内政大臣表担忧

Image copyright AFP Image caption 雅虎长期以来一直担忧他的用户的个人信息受到侵犯。

英国内政大臣特里莎·梅20日紧急约见雅虎代表，警告雅虎欧洲总部迁往都柏林可能有损信息安全。

雅虎将其欧洲、中东和非洲运营中心从伦敦迁往都柏林。这样可以不受英国引起争议的反恐怖法案的约束，可以拒绝英国警方和情报机构令其交出信息的要求。

避开英国法律

雅虎长期以来一直担忧其用户的个人信息受到侵犯。

美国前情报人员斯诺登最新的揭露，更加剧了雅虎的担心。

今年2月，英国《卫报》报道说，数以百万计使用雅虎网络摄像头的用户，无论他们是否是受监视对象，其网络视频都被英国监听总部GCHQ截获并储存。

GCHQ截获储存的图像中有许多涉及性生活内容。

媒体爆料后，雅虎表示极度愤怒，称此举“是对我们用户隐私的全新层面的侵犯”。

紧急约见

内政大臣特里莎·梅约见雅虎公司代表，是要转达英国反恐机构的担忧。

苏格兰场等机构担心，雅虎迁往都柏林，可能会影响他们的调查。

根据英国的信息调查授权法案，英国反恐情报部门可以勒令设在英国的公司交出其电脑储存信息。

雅虎在上个月宣布了将欧洲总部迁往都柏林的计划。今天正式生效。

雅虎强调，此举是出于“商业需要”。

英国内政部发言人拒绝对双方会晤的内容作任何评论。

（编撰：白墨 责编：李莉）