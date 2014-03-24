记者来鸿：苏格兰小伙圆了蒙古梦

Image copyright z Image caption 那达慕，男子汉展示强壮、速度与矫健

最近，BBC中文网刊登了BBC驻北京记者马腾的实地采访报道——按键 巨变中的内蒙古。马腾少年时期在苏格兰格拉斯哥郊外一个小村庄度过，他特别爱做旅游梦，目的地不是纽约、不是巴黎，而是蒙古。这次去内蒙出差报道那达慕，总算有机会“差一点儿”圆了梦。更令他吃惊的是，居然还有一种似曾相识的感觉！

小时候，我也是一个特别爱做梦的孩子，梦想有一天能到遥远的地方去看一看。那里的一切都非常神秘、充满异国情调，当然了，离我的老家、格拉斯哥以外的那个小村子一定是千里之遥。

在我当年的梦中，有两个地方占有突出地位：一个是阿富汗。长大了，我曾经在阿富汗作了两年记者，有过一段非常难忘的经历。

另外一个地方就是：蒙古。

800年前，成吉思汗创建了人类历史上最伟大的王国之一。他的成就说惊人一点也不过分。

在当时大多数人看来，成吉思汗简直不知道是从哪儿冒出来的----他们对中亚地区浩瀚无际的大草原一无所知。从这里出发，成吉思汗征服的领地超过历史上所有人。

给你一点上下文。现代版图上，成吉思汗所到之地涵盖三十个国家、居民总数超过三十亿。这样的功绩，都是骑在马背上创建出来的！

所以你能想象吧，当一位中国同事告诉我、内蒙古正在举行那达慕的时候，我跳着脚抓住这个机会，一定要去看看。

我当然知道，内蒙古是中国的一部分，不是那个国家蒙古。但是，嗨，蒙古不就在内蒙的那一边儿吗。我心想，说不定，这辈子离蒙古最近也就能走到这儿了。

似曾相识

内蒙之行，让我心满意足。抵达那达慕现场，冰天雪地，一望无际的大草原上，飘荡着蒙古传统音乐。

Image copyright z Image caption 苏格兰历史悠久的高地运动会

那达慕一整天，比赛项目包括赛骆驼、马背射箭以及蒙古摔跤等。

但是，不管你相信不相信，我却有一种似曾相识的奇怪感觉，好像故地重游？

把雪换成雨，把骆驼换成牛，把摔跤换成跳舞，这岂不就是苏格兰的高地运动会（Highland Games）吗？

当然了，人们穿的衣服不一样。苏格兰男人传统的格呢裙换成了颜色鲜艳的蒙古袍。天确实太冷，羊毛长袍应该更能保暖。

不过，那达慕和高地运动会背后的精神却是相同的：男子汉展示他们的强健、速度和矫捷。

和高地运动会另外一个相似之处是，那达慕上的大多数项目也都是“作秀”：你根本无法躲避现代世界。

看那达慕的大多数蒙古人都是开着四轮驱动来的；他们都拿着移动电话、照相机。远处是烟囱，缕缕青烟在蓝天中缭绕。

内蒙古正处于前所未见的采矿大潮中，这也给当地带来了巨大的改变。开采项目给曾经质朴、美丽的自然景观留下了疤痕。蒙古人说，采矿和沙漠化破坏了宝贵的大草原。

另外，采矿热也从中国其他地方吸引来数以百万计的“移民”。从前，蒙古族是这里的多数，现在，他们成了真正的少数民族。有人对此非常不满。

那达慕期间，一位当地人告诉我说，他很担心“蒙古人可能会消失。”但是，另外一位女郎却非常欢迎发展带来的机会。她说她正在大学读食品科技专业，“这是我的梦。”

双向好奇

Image copyright z Image caption 牧民那仁满都拉

不同的时代需求带来的变化，也许，我走访的一位牧民的经历最能诠释。

离开那达慕，开车大约一个小时，去采访牧民那仁满都拉。他对传统文化的流失非常担心。他说，现在的孩子要什么有什么，不过，他们像是“大海中迷失的小船”。

返回来接着再说那达慕。

Image copyright z Image caption 照张像作纪念

太阳开始落山，比赛、表演等活动逐渐结束。这是拍照留念的最后一个机会了。

整整一天当中，经常会有内蒙人凑到我身边、其他人立刻拿出照相机为他们拍照。这一次，一个蒙古家庭希望和我这个相貌奇特、充满异域风情的外国人合张影。

从苏格兰到内蒙古，距离十万八千里。但是，离开内蒙的时候，我感觉真的很开心：好奇、迷恋，原来都是双向的。

（责编：罗玲）

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