威尔士公共场所将禁止使用电子香烟

Image copyright Getty Image caption 威尔士首府卡迪夫的某些酒吧、咖啡馆和千禧年体育馆已经禁止人们使用电子香烟。

威尔士将成为英国首个禁止在封闭的公共场所使用电子香烟（E-cigarettes）的地方。

威尔士地方政府将此列入公共健康立法的白皮书，并说他们这样做是回应公众对这种有可能含有尼古丁的电子香烟的关注。

现在，大多数英国公众都接受禁烟对健康有积极的影响。

但是，威尔士政府为改善公共健康正在考虑一个更极端的立法，他们把注意力从烟草转移到了电子香烟。

最近几年，电子香烟的销售逐步上升，支持者称他们比一般的香烟更安全，而且可以帮助一些人戒烟。

但威尔士首府卡迪夫的某些酒吧、咖啡馆和千禧年体育馆已经禁止人们使用电子香烟。

威尔士政府现在想要采取进一步行动，让电子香烟同一般香烟一样在封闭的公共场所被禁。人们只能在户外或露天吸烟区使用电子烟。

威尔士地方政府的部长们声称，电子香烟给人一种印象，那就是在公共场合使用它们是正常的和可以接受的。

他们还辩称，儿童可能会受到诱惑去尝试电子烟，这有可能会导致尼古丁上瘾，继而染上吸烟的习惯。

然而，反对威尔士政府此举的人士说，目前尚没有证据显示使用电子香烟会导致尼古丁上瘾，而且这项建议中的立法有可能让那些试图依靠电子香烟戒烟的人被蒙上污名。

（编译/责编：尚清）