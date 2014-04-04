英首相微博支持同性婚姻 中国网友热议

Image copyright Getty Image caption 同性婚姻是近年来非常惹人关注的话题

英国首相卡梅伦在其微博发帖支持同性婚姻，引发中国网友数万转发近万回复。

英格兰和威尔士上周六（3月29日）子时开始允许同性婚姻，数对同性伴侣结婚。

苏格兰于2月份通过了同类法律，并将于10月接受举行首场同性婚礼；北爱尔兰已于2005年跟随英格兰和威尔士认可民事伴侣关系，但目前并无任何计划立法认可同性婚姻。

周四（4月3日），卡梅伦的新浪微博官方帐号“英国首相”发帖说：

“上周末对于我们国家来说非常重要。历史上首次，结婚的双方不仅限于男人和女人了，而还包括男人和男人、女人和女人。当然，任何婚姻都需要努力，需要耐心、 理解、付出和妥协；但是得到的爱、互相的支持还有快乐是无法计量的。爱不应该被法律而分开，如果法律这样做了，那么这个法律需要改变。”

截至英国时间周五（4月4日）上午十时半，这条微博已经获得超过两万次赞、超过两万次转发以及近9千条评论。

网友“双味鱼头”说：恭喜，一百多年前，伟大的数学家，密码学家，计算机科学之父图灵。被你们国家以“同性恋”一罪判刑。而现在，看到这一消息，俺真是感慨万千。人类在进步，社会在发展。只要能看到那么一点点的希望，我就能相信，没有歧视，没有迫害，人与人之间能相互理解的那一天终将到来。

网友“锵锵一狼1559093875”说：我不是同性恋，但我理解同性恋结婚，并且支持，存在即合理。

网友“咪坨TDANI”说：曾经由男人来决定女人该不该受教育，白人决定黑人能不能活下去，后来我们都认为这是荒诞的，如今我们却又让异性恋来决定同性恋能不能相爱。反观中国，哪怕合法，依旧是得不到尊重或理解吧。中国何时能从单一生存的状态提升为生活呢，路漫漫其修远兮。

网友“微路”说：的确里程碑，婚姻红利可以合法获得后，婚姻桎梏也可以抱怨起来了。告别爱与斗争与不羁与雅痞的群像，整合进异性恋固化中产价值体系。等不急想看几年后，同、异性恋共同统计出来的结婚率、离婚率。

网友“-执伞提灯-”说：爱是平等的，不管其他人怎么想，至少在法律上应该得到公平待遇。

尽管支持的网友居多，也有反对的声音。网友“风中有头狂奔的牛”说：同性恋是种病，得治！

也有一些网友呼吁中国领导人学习卡梅伦的做法：

网友“黑龙大风绮贞”说：赶紧跟习大大分享下这方面的经验。

网友“向日葵没开的夏天”说：英国首相玩新浪，席主席玩么。

（责编：路西）