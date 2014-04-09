英国文化大臣米勒因“报销门”辞职

Image copyright PA Image caption 米勒说，这场争议“已经干扰了本政府正在从事的工作。”

英国文化、媒体和体育大臣玛丽亚·米勒因违规报销议员开支丑闻与周三（9日）宣布辞职。

在写给首相卡梅伦的一封信中，米勒说这场争议“已经干扰了本政府正在从事的工作。”

卡梅伦说，他希望米勒能够“在适当的时候”重返内阁。

玛丽亚·米勒被指超额领取了议员可申领的住房补贴，用纳税人的钱来资助其父母的住房开销。

最初负责调查事件的议会独立调查员认定，米勒至少通过调换永久住所和临时住所的方式，多从纳税人那里领多取了45,000英镑。

然而，议会道德与纪律委员会在最终断定米勒超额领取的款项仅为5,800英镑，并要求她退还这笔钱。

这一决定在英国政坛引发强烈反应，并呼吁改革调查有关议员违规指称的方式。

议会道德与纪律委员会还批评米勒在接受调查期间的“态度”违反了议会行为准则。

米勒曾向该委员会道歉，但被批道歉声明过于敷衍。

卡梅伦的官方发言人说，首相和米勒在周二夜晚讨论过她的前途，周三早晨她就正式辞职了。

英国教育大臣高夫说，他对米勒辞职的消息感到“悲伤”。

高夫说：“米勒在任期间做了许多勇敢的和正确的决定，包括让同性恋伴侣享有同异性恋伴侣一样的结婚权利。”

米勒辞职的消息是在英国议会复活节休会前的最后一天宣布的，也是在议会举行例行的首相问答的同一天宣布的。

预计，卡梅伦将因这一事件面临越来越多的政治压力。

（编译/责编：尚清）