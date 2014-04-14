见微知著：贩毒与卖淫促进英国经济？

Image copyright BBC World Service Image caption 把娼妓活动收入也计算进GDP？欧盟要“先行先试”了。

英国今年将从非法毒品交易和卖淫获得100亿英镑（167亿美元；1042亿元人民币）的额外经济增长。

负责计算出这组数字的英国国家统计局（ONS）上周首次在一场经济论坛上证实了这个消息，并且会在下个月公布更多详情。

欧盟此前已经表明有必要把非法活动算到国民经济核算当中，这样国与国之间才能有所比较。以荷兰为例，一些在欧洲其他地方是非法的毒品在当地却是合法的，卖淫也是合法生意。

鉴于欧盟财政预算是按照各成员国的国内生产总值（GDP）所反映的经济规模来分配，欧盟希望所有成员国都能以相同的标准来量度。

欧洲各国将于9月实施一系列的国民经济核算改革，把非法活动计算到GDP里头就是其中之一。计算原则是假设交易双方都是自愿参与的——起码名义上得是这样。

英国方面，改革初期将只会包括大麻生产、毒品偷运和卖淫，但黑市劳工、赌博、电脑软件盗版和买卖赃物预料最终也会被包括在内。

欧盟核算机关欧洲统计局（Eurostat）已经发布了详细的统计指引，当中指出，我们必须假设所有非法毒品与娼妓消费是来自家庭而非企业。

统计人员只需要记录在该国居住满一年的性工作者，指引还建议集中在供应方（卖淫者）而非需求方（嫖客）进行调研，由此取得的数据更为可靠。

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（编译：叶靖斯 责编：伊人）