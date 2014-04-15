英海军首领：苏格兰独立将有损皇家海军

Image copyright PA Image caption 苏格兰地方政府部长们决心要把英国皇家海军的三叉戟核潜艇赶出克莱德湾。

英国第一海务大臣说，苏格兰独立将削弱皇家海军的效率并削弱英国的防务。

乔治•泽姆贝拉斯海军上将（Admiral Sir George Zambellas）告诉BBC，这就像是“釜底抽薪”。

但是，苏格兰民族党防务事务顾问克劳福德上校（Col Stuart Crawford）说，一个独立的苏格兰有能力管理自己的武装力量。

他告诉BBC，苏格兰军队将把注意力集中在地区上，而不是国际上。

苏格兰民族党说，如果苏格兰公投结果是支持独立的话，苏格兰境内的所有现存军事基地将会继续保留，但核潜艇将迁离苏格兰。

然而，英国国防大臣将会说迁移这些核潜艇并非易事。

目前，英国皇家海军有16艘军舰和潜艇驻扎在苏格兰，两只皇家海军陆战部队也驻扎在苏格兰。

乔治•泽姆贝拉斯说：“我深信，作为世界上的一流海军力量，英国皇家海军在全球都受到尊重，责任重大，我们如果分裂的话，苏格兰和英国的防务都会变得效率低下。”

他说，英国海军正面临巨大的经费裁减，在这种情况下，驻军的基础设施搬迁，人员和家庭的调动都会令我们雪上加霜，影响军队的效率。

在谈到从设在苏格兰克莱德湾（Firth Clyde）的英国海军潜艇基地撤走核潜艇的前景时，乔治•泽姆贝拉斯说：“英国核威慑力量（在国际上）深受尊重。”

他说，如果苏格兰公投支持独立的话，撤离核潜艇将“花很长时间完成，而且其过程将非常昂贵。”

此前曾有媒体报道称，让英国海军的三叉戟核潜艇舰队保留克莱德湾的出海口有可能会用来交换苏格兰民族党要求的与英国分享对英格兰银行的控制权。

但英国政府的官方立场是不与独立的苏格兰分享货币，苏格兰地方政府部长们则决心要把核潜艇赶出克莱德湾。

苏格兰将于9月18日举行有关独立的全民公投。

（编译/责编：尚清）