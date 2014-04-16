威廉凯特携乔治王子开始访问澳大利亚

Image copyright Image caption 威廉王子和妻子凯特带着儿子乔治王子抵达澳大利亚开始访问行程。

英国威廉王子和妻子凯特带着儿子乔治王子开始访问澳大利亚。

成千上万人在悉尼歌剧院欢迎剑桥公爵一家对澳大利亚为期10天的访问。

周三（16日）早上，刚结束对新西兰访问的剑桥公爵威廉和公爵夫人凯特带着乔治王子抵达悉尼。

威廉王子在悉尼歌剧院发表讲话说，这次澳新之旅是他和妻子期待已久的行程，他还谈到女王对澳大利亚的热爱和赞赏。

预期威廉王子和凯特在星期天将带8个月大的乔治王子参观悉尼的塔朗加动物园。

据报，塔朗加动物园中的一只家养的兔耳袋狸（bilbys）将以乔治王子的名字命名。

威廉王子说：“我怀疑乔治说的第一个字可能就会是bilbys（兔耳袋狸）。”

星期三早些时候，乔治王子在他妈妈的怀里开始了他对澳大利亚的第一次访问。

凯特抱着乔治王子，在悉尼国际机场走下澳大利亚皇家空军的飞机。

前往机场迎接剑桥公爵一家的人群中包括澳大利亚总理阿博特和总督科斯格罗夫以及他们的夫人。

Image copyright Image caption 乔治王子在悉尼国际机场与澳大利亚总督科斯格罗夫的夫人拉手。

一名22岁的女性唐氏综合症患者斯韦尼（Sweeney）在机场向身穿黄色连衣裙的凯特献鲜花。

而穿着白色棉布娃娃衫的乔治，则和科斯格罗夫总督的夫人拉了拉手。

（编译：嵇伟 责编：路西）