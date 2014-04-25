英国将建造最大最先进极地科考破冰船

Image copyright l Image caption 破冰船电脑示意图。新船的下水服役日期定在2019年。它将为北极和南极的科学考察提供支援。

英国科学家将得到一艘最先进的大型极地科学考察破冰船。

财政大臣奥斯本批准了新船的建造计划。它将是世界上最大、最先进的极地科学考察船只之一。

奥斯本在周五（25日）宣布了这艘将耗资2亿英镑的破冰船建造计划。

破冰船船体长130米，将可以起降直升机并配有起重吊车、船载实验室，可以进行海面和水下考察。

新船的下水服役日期定在2019年。它将为北极和南极的科学考察提供支援。

极地考察

船头的强化装甲将可以使它比现役的任何英国考察船有更强的破冰能力。

首相奥斯本说，科学是实现经济繁荣的跳板。

他说：“英国在扩展科学发现的疆域上有着骄人的历史，我希望它将成为我们未来成功的标志”。

英国目前已经两艘仍在服役的极地考察船，分别在上个世纪90年代建造。

（文字：白墨 责编：路西）