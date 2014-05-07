Image copyright Getty Image caption 赞成苏格兰独立的人士认为此一调查的结果有助于宣传投票赞成独立。

英国商会调查显示，多数苏格兰之外的企业不赞成苏格兰独立。

不过，受访的企业当中，有九成说苏格兰独立与否并不影响企业本身的决定。

这是英国商会向其在英格兰、威尔士以及北爱尔兰的2381个会员发出问卷调查所得结果。

苏格兰预定在今年9月18日就是否脱离英国独立举行公民投票。

反对苏格兰独立的组织说，这次问卷调查的结果是对独立运动“又一次重击”，但是支持独立的苏格兰民族党说，这凸显了赞成独立的重要性。

这次调查的结果显示，85%的受访企业认为苏格兰应该留在联合王国之内，而11%的受访企业认为苏格兰应该独立。

如果苏格兰公投决定独立，有六成三的受访企业认为英国政府目前对分权地方的中央拨款应该加以改革。

英国商会总干事隆沃斯（John Longworth）说，之所以有那么多的受访企业认为苏格兰独立与否，不会影响他们的企业决定是因为许多受访企业不是没有在苏格兰做生意，要不就是和苏格兰根本没有任何生意往来。

隆沃斯还说，许多与他谈过话的企业大多认为，英国是做生意“最好”的地方。

（撰稿：威克，责编：郱书）