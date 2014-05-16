调查显示英国贫富两极化严重

Image copyright BBC World Service Image caption 英国贫富不均现象严重。

调查显示，包括房地产、存款和现金在内的英国私人财富，有一半集中在10%的人口手上。

英国国家统计局（Office for National Statistics）的数据还显示，英国有9%的人口财富超过百万英镑，10%的人拥有两栋以上房产。

与此相反，英国最穷的10%人口的财富只占全国财富的9%。

最富有的5个家庭，其财富相当于最贫穷的1,200万人的所有财产总和。

调查结果引起许多人的批评，指出英国的贫富差距越来越大。

贫富两极化

根据调查结果，英国全国的私人财产总值达9.5万亿，平均家庭财富为21.84万英镑。

财富最多的10%的人口，拥有的财富占全国私人财富总值的44%。

乐施会（Oxfam）的助贫项目负责人奥尔（Rachael Orr）表示，调查结果让人吃惊。

“这个调查结果再一次体现了英国的贫富两极化现象，印证了英国社会越来越不平等。”

（编译/责编：友义）