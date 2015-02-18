领养中国儿童（1）：内心深处与中国产生共鸣

Image caption 婉达表示，女儿六岁的时候开始学习中文。

编者按：在羊年春节到来之际，在英国除了很多华人在庆祝自己的节日之外，还有 一个特别的人群也在忙碌庆祝这个中国的传统节日，那就是领养中国儿童的家庭。据国际领养指导组织（International Adoption Guid）的负责人Cecile Trijssenaar表示，目前大约900家英国家庭从中国领养了儿童，中国的被领养儿童占整个国际领养儿童中的多数。为此，BBC中文网采访了四个领养中国儿童的英国本土妈妈，从领养原因、领养过程、接受帮助以及传承中国文化等方面进行了解。

领养程序

现住在西萨塞克斯郡的婉达·米勒2005年从中国广东的茂名收养了丽丽（Lily），当时她只有9个半月大。

婉达指出，说自己很幸运能够领养丽丽，领养过程从头到尾差不多历时20个月，并对领养程序进行了介绍。

“这个程序很有意思，也许亲身父母也应该经历这样的过程，这会让你考虑有了孩子后的方方面面，为了未来的困难做好准备。你需要在有孩子、照顾他们前，意识到这些。”

婉达还说，“我们做过一个纸娃娃，你需要在它的胳膊、腿脚和头上写点东西，说明什么塑造了你自己，什么对你不可分割，这些东西你通常不会考虑的。对我们来说，我们是英国人，我们把纸娃娃剪开，把不同的部分给出去，你就失去了你自己的一部分。我从没去过中国，但我内心深处与她相连。”

她指出，“我理解那些出生在一个国家、在另一个国家长大的人，因此很重要的是让丽丽了解她出生国家中国的文化内涵以及英国的文化”。

产生共鸣

Image copyright BBC World Service Image caption 米勒夫妇领养女儿的全程需要20个月。

在面对为什么选择领养中国的孩子这个问题时，婉达表示， “当时我在美国，我遇到了一个领养了两个中国孩子的美国母亲，当她提到这件事的时候，我立即感到了这就是我所希望做的事情。”

她表示，“我过了时差的几个小时之后，马上打电话给我先生，告诉他我的想法，他当时的感觉和我完全一样。 我们越去了解，就越感到领养中国儿童的所有方面包括其丰富的文化都让我们感到非常喜欢。虽然我从来都没有去过中国，但是在内心深处，这让我产生了共鸣。”

婉达表示，“我们很努力地要这个成为我们生活中的一部分，因此我们与那些领养时孤儿院的其他孤儿保持联系。”

婉达介绍说，当年有六家从茂名的孤儿院同时领养了中国儿童。家长们把她们称为是“茂名小姐妹”。她们每年在在一起都非常亲，而这其中的三家都决定把孩子送到了同一个中文学校。

婉达表示，2005年之后，自己还曾经希望再收养一个中国孩子，但是整个程序时间过长，如果等待，那么新领养的孩子和丽丽的年龄差距就会太大，因此最后决定放弃了。

对于领养时间，国际领养指导组织负责人Cecile Trijssenaar表示，2008年之前，只需两年时间，但是从那以后，整个程序的时间高达六、七年。除非被领养儿童是有特殊需要的，对于此类儿童的领养时间为大约两年。

文化底蕴

当被问及保持中国的文化底蕴有多重要的时候，婉达表示，我们认为这是至关重要的。不仅是因为，要学习外语从小开始最好。丽丽大约是六岁开始学中文的。虽然孩子在采访中似乎不怎么讲中文，但实际上她的中文还是不错的。另外对于将来来说，面临着中国这个无可争议的未来第一大经济体，会给她一定的优势。

国际领养指导组织的负责人Cecile Trijssenaar 在谈到保持中国文化传承的重要性时表示，“通常在国际上领养儿童的父母都对于这个孩子本身所属的文化传承非常看重。如果你从中国领养儿童，那么就希望让他们对自己的长相，身份感都认同，从而成长为一名自信的人，因此他们需要认同自己的根，因此他们会让这些孩子去中文学校，庆祝中国新年等等。”

婉达还表示，“虽然我们的财政状况不能让我们经常回中国，但是去年我们回去了一趟。这次旅程让我们记忆犹新。 我们去了当时领养的孤儿院，他们的欢迎令人难忘。另外还去了以前从未去过的地方。 桂林，阳朔，北京和西安。”

丽丽在一旁马上就接了一句，还有长城，还好玩。当被问到爬长城的时候喜欢做什么的时候，丽丽说，我喜欢爬上去，然后滑下来。不过当被问到喜欢吃什么中国饭的时候，丽丽说，爸爸妈妈经常带自己去中国饭店，在那里自己喜欢吃烤鸭卷饼。

（撰稿：林杉 / 责编：友义）