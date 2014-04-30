英国将改警察“截停搜身”特权

Image caption 内政大臣梅恩表示，若“截停搜身”数目不减少，她将寻求改变法律

英国警察备受争议的“截停搜身”特权正面临改革。周三（4月30日），内政大臣梅恩（Theresa May）对英国议会下院援引一份报告称，有四分之一的搜身可能是“非法的。”她说，若“截停搜身”的数目不下降，她可能寻求改变法律。

针对少数族裔？

在英国，“截停搜身”向来是敏感话题。批评者说，警察会针对少数族裔人群滥用此特权。这一指责也被近期的研究数据所支持。这些数据指出，黑人被“截停搜身”的可能性是白人的六倍。

另外，在超过100万起搜查案例中，仅有10%的搜查导致当事人被最终逮捕。

准则改革

内政大臣梅恩说，她已经给英格兰与威尔士的警察写信，明确了什么在什么前提下才构成正当的“截停搜身。”这些新的警方作业准则，也将要求执法人员在进行“截停搜身”前作出更加严格与负责的考虑。

“若这些警员未能恰当使用她们的权力，他们可能受到相应的处罚。”梅恩说。

不过，在野党工党则批评说，梅恩的“改革”跟向以强硬著称的梅恩先前的立场相悖。“我们需要知道，为何内政大臣最终妥协了。”影子内政大臣库柏（Yvette Coopper）说。

(编译：欧阳；责编：横路)