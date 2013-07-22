伦敦时尚： 学习八零好榜样

Image caption 伦敦V&A美术馆名为”Club to Catwalk”的展览，缩影了八十年代街头最流行的穿着打扮

当人们乐此不疲地追随街拍和明星的穿着，给自己的衣柜“添砖加瓦”的时候，未曾想到八十年代英国年轻人的街头服饰，引领着时尚潮流，也颠覆着现在时装界的“靡靡之音”。

日前伦敦V&A美术馆名为”Club to Catwalk”的展览，缩影了八十年代街头最流行的穿着打扮。当时伦敦的夜店是让年轻人创造力迸发的地方，他们的造型天马行空。

那时活跃在伦敦著名俱乐部BLITZ的DJ朱丽亚(Princess Julia)说，当时我们是“穿得时髦，而不是穿时髦的衣服”。

创新

八十年代在“复古”正当道的今天，几乎“被遗忘”。但如果提到黛安娜王妃的礼帽，却无人不晓。设计师琼斯(Stephen Jones)八十年代在俱乐部BLITZ将他的设计思想发挥至极，当时著名歌手乔治男孩(Boy Geroge)的帽子也是出自他之手。

直到现在，许多当红的奢侈品牌依然“非他莫属”，这些品牌中就包括加利亚诺(John Galliano)和维斯武德(Vivienne Westwood)。

Image caption 波维瑞在伦敦Taboo夜店的戏剧造型夸张

这位英国设计师说：“当时的街头时尚和时装界根本没有交集，也没有真正被承认。”然而八零时代的夜店却让这些“门外汉”有了展示的舞台，设计师海尔福德(Joe Casely-Hayford)说：“在这里，你可以听到在收音机里根本找不到的音乐，身着奇装异服的年轻人凑在一起劲舞。”

英国时装在这些伦敦街头文化的带动下，于1984年举行了第一届伦敦时装周，这些曾与正统时装“生活在另外星球”的街头时尚，却将当时的伦敦推至与纽约、东京齐名的时装界前沿。

八十年伦敦的夜店，绝非似当下灯红酒绿的消遣娱乐场所，而是被喻为年轻人交流实验新创造型的沙龙“据点”。

那个时代的年轻人思想没有束缚、无所畏惧。追求个性就是当时时尚的最高境界。“我们买二手衣服，自己加新元素在衣服上。”DJ和视觉艺术家辛顿(Jeffrey Hinton)娓娓道来：“当时我们互相换衣服穿，不同的组合在每个人身上都穿出不一样的效果。”

如今的时装反倒缺少了八十年代对“原创”、“个性”的追求。无论街头品牌遵循的“快时尚”，还是奢侈品牌的“高级时装”，每个品牌都做不到设计的“唯一”。

对审美的评判标准就更不必说。百分百追随时装杂志上的明星街拍，维多利亚爱不释手的香奈儿风靡全世界；被Anne Hathaway、Beyonce和Miranda Kerr等明星钟爱的isabel marant内增高鞋，雷哈娜钟爱的恶搞卫衣等等，一旦被识破，第二天肯定卖脱销。

相比较八十年代的创新精神，这些价格不菲的所谓时尚，显得那么微不足道。

Image caption 模特凯浓(Scarlett Cannon)为每周末的夜店聚会改变发型

风格

“当时想要进入夜店，造型平凡都会有被拒门外的危险。”琼斯说。很多年轻人每周二就开始为周末去夜店的服装绞尽脑汁，模特凯浓(Scarlett Cannon)回忆说：“我每天都让自己有新的发型，有个十字架样式的发型其实是我的真头发，很多人却不知道。”

这样的风潮造就了伦敦“Taboo”夜店惊世骇俗的雷夫·波维瑞(Leigh Bowery)。他穿着稀奇古怪的洋娃娃睡衣、或是苏格兰裙子下面露出内裤花边……让这家夜店很快成为当时伦敦最酷的夜店，吸引着歌星、明星、时装设计师、模特。他的涂白小丑脸、香肠嘴和让油彩流下来等等舞台戏剧化造型，一直让设计师们“膜拜”到现在。

反观之，加利亚诺(John Galliano)在个人品牌2003年春夏采用夸张油彩妆；麦昆(Alexander McQueen)2009秋冬千鸟格主打、New Look轮廓、奥黛丽赫本的着装风格，女模特们涂的又是香肠嘴；克希霍夫(Meadham Kirchhoff)2013春夏女装的戏剧造型在伦敦时装周虽鹤立鸡群，但他坦言，自己是受到“Taboo”夜店的影响，并从中汲取了任意混搭的洛可可风格、和塑造戏剧的cosplay造型。

真不知道曾经想要自残让别人不学自己的波维瑞，看到这些“抄袭”该做何感想。

有谁想回到八十年代？

（责编：尚清）

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