伦敦时尚：“飘”起来的时装周

Image caption 博百利用新鲜摄像头拍走秀

日前结束的2014春夏伦敦时装周在“包装”手段上大开眼界，而伦敦应注入时装界的设计创新、和新面孔上却乏善可陈。

“飘”科技

提前于苹果iPhone 5S全球发布，一直有“紧追高科技不舍”情节的博百利(Burberry)，架起三台金色iPhone5S，用5S的最新iSight摄像头拍走秀。

该品牌首席创意总监克里斯托弗·贝利(Christopher Bailey)向来就钟情于用社交网站发布品牌最新消息，这位和现任苹果CEO“称兄道弟”的负责人说：“我们一直热衷于将高科技融于自己的品牌当中，更看好它的未来。”

标榜自己有“创造美丽产品热情”的博百利和乔布斯所赋予的“科技与艺术交汇”的苹果公司，破天荒让手机“飘”上走秀台，同时让iPhone 5S还没上市就戴上了“高级时尚”的高帽。这其中将会产生的商业利益，显而易见。

谷歌就曾尝试让谷歌眼镜用在设计师黛安·冯芙丝汀宝(Diane von Furstenberg)的走秀当中，也开始在时装杂志《时尚》(Vogue)上打着＂老少皆宜看时尚＂的旗号为谷歌眼镜做广告。据信，苹果公司最近还与设计师伊夫圣罗兰(Yves St. Laurent)合作，计划推出另一时尚概念。

看来，科技融于时尚，将会成为一大趋势。

Image caption “飘”在T台上空的安雅•希德玛芝模特和包

“飘”T台

如果说“时尚数字化”这个新手段，可以成为本届时装周亮点之一的话，“飘”着走秀的品牌展示也算是抓人眼球。

英国设计师安雅·希德玛芝(Anya Hindmarch)在“天文馆”玩儿起了“宇宙包”展示，这个时装周唯一让包“走秀”的设计师把作品都搬到了空中，连同模特一起飘起来。从房顶吊着旋转的包，模特们一个个吊着安雅“飘”在T台。

用六个月制作出来带动力装置的展示包，第一次作为主角上T台，设计师觉得“是一次探险”，然而花心思在表现形式上的展示，似乎成为成熟设计师玩儿花活夺眼球的必备。

同样被吊起来的模特，穿瑜珈服做瑜珈是英国奥运队服设计师麦卡特尼(Stella McCartney)设计作品展示的一部分。被评论为是“达明安·赫斯特(Damien Hirst)风格”的亮相，运动模特穿着她设计的泳衣在充满水的透明水池里，翻跟头、旋转，摆出不同体育项目的姿势。

这位一直与阿迪达斯合作的设计师说：“花很多心思在设计展示上很值得，除了惊喜，我设计的运动系列只有在运动当中才可以体现出面料透气性和高弹力的设计用意。”

看来，想要在T台上脱颖而出，光有可以走直线的模特可不行，设计师是否可以带来惊喜展示，也成为重要因素。

Topshop把秀台搬到了草坪上，Mulberry把伦敦Claridge's酒店变成了英格兰大花园。

Image caption “奶奶辈”的50年代穿着是主打

“飘”大牌

和这两位英国设计师带来的惊喜相比，其他圈内人士则更多的在“飘飘欲仙”倚老卖老。

设计师保罗•史密斯(Paul Smith)再也带不来童话般的设计，反倒是跟过了气的“男朋友风”较上了劲，“偷”着今年色彩当道的流行趋势，把自己的设计弄成了松松垮垮、五颜六色的男装女穿，还自以为是地说：“男朋友风是主题”。

这没完没了的“男朋友风”什么时候也跟怀旧一样，成了永恒？

根据时尚“圣经”《时尚》，这届是有史以来最“奶奶辈儿”的伦敦时装周。2013设计穿着围绕着两件套、套头毛衣还有过膝裙，这些奶奶辈儿最爱的款式， 在品牌莲娜丽姿(Nina Ricci)、罗莎(Rochas)和普拉达(Prada)都纷纷主打。品牌Sister by Sibling也展示“奶奶辈”主题的“回到从前的魅力”编织套装系列。

很显然，怀旧风依旧很吃香。美其名曰是挖掘“奶奶辈”的穿着成为设计灵感，其实还不是变了个法儿接着复古吗！

圈内圈外还真都随声附和。时装摄影师蒂姆·沃克(Tim Walker)出书名为《奶奶大全》(Granny Alphabet)，专门记录“奶奶辈”，他应合说：“我发现奶奶辈的穿着是毫无时间期限的迷人。”

连英国电视四台都附和着播出了纪录片《超级时装迷》(Fabulous Fashionistas)，讲述六个平均年龄八十岁“奶奶”的时髦穿着。

更不用说，1986到1988生产的罕见香奈儿红色经典款2.55正在邦德街的Fenwick商场卖天价，类似的香奈儿，明星Catherine Zeta、Lily Allen、Patsy Kensit和Tamara Ecclestone人手一个。

Fenwick购入总监亚当‧凯莉(Adam Kelly)说：“复古依然是时装周的主要方向。你简直无法想像复古包卖得有多快，除了香奈儿，瑟琳(Celine)、古驰(Gucci)的复古款也很抢手。”

大牌设计师们真的江郎才尽，总也甩不掉过去的影子，创造不出新鲜了？

伦敦时装协会主席娜塔莉‧马斯奈特(Natalie Massnet)侃侃而谈，说“伦敦时装周的亮点就是推新人”，然而真正的新人一个也没有出现在圈内人的聚会中。依旧是摩丝、麦卡特尼、Rosie Huntington, Georgia May Jagger, Beth Ditto,Lily Cole等“老泡儿”的自娱自乐。

反倒是时装周结束之后的“大卖场”时装周末(London Fashion Weekend)，几乎全是新品牌。新人的小品牌始终还是没有机会和大牌一同展示在正统的时装周上。

维多利亚假借募捐之名，拉拢着圈内大佬设计师凯恩(Christropher Kane)、贝利(Christopher Bailey)、艾尔丹姆•莫拉里奥格鲁(Erdem Moralioglu)和罗兰·穆雷(Roland Mouret)为自己品牌设计晚装和晚礼服。恐怕继续“混”时尚圈，她也只能如此“狐假虎威”一番。

把“新人”、“创新”奉为宝典的伦敦时装周，今年有些“剑走偏锋”。

（责编：铃兰）

本文不代表BBC的立场和观点。网友如要发表评论，请使用下表：