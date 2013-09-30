伦敦时尚：“一大波僵尸来袭”

Image caption 疯狂的僵尸背后常具有社会意义和经济价值

10月，伦敦将上演一年一度的“惊变2.8小时：避难所”仿真游戏，以著名英国恐怖片“惊变28天”为蓝本，模拟荟萃人类文化精华的大都市被僵尸占领的情形。这个号称世界最大规模的街区游戏，两年来全球已有二万多人参与，效果十分逼真，令年轻人翘首以待。游戏玩家需要历经各种心理和生理上的挑战，方能来到安全区——以及一场盛大灾后欢庆Party。

“僵尸末日”

仿真生存游戏、僵尸大游行这类劲爆的僵尸主题活动显然广受英国年轻人的追捧。除了这些亲身参与的活动，僵尸流行文化从许多方面渗透英国人的娱乐生活。英国僵尸影视作品往往独具一格：惊悚喜剧片《僵尸肖恩》充满英式黑色幽默，BBC三台僵尸剧《行尸肉心》（In The Flesh）展现出人性和温情的一面。来自美国的影响也十分明显：从美剧《行尸走肉》，到今夏大热的好莱坞大片《僵尸世界大战》、游戏《植物大战僵尸II》，美国人总能在全球掀起“一大波僵尸来袭”的热潮。

随着僵尸流行文化的传播，一些人开始认真担忧起人类社会出现“僵尸末日”（zombie apocalypse，指大规模僵尸感染）的可能性。《僵尸世纪大战》小说作者Max Brooks的另一力作《僵尸生存手册》就很好地满足了大众这一需求。2011年，英格兰中部莱斯特市，200余名“担忧的市民”装扮成僵尸模样挤在市政厅窗口张牙舞爪，提醒市政府应该对僵尸入侵的突发状况有应急预案。市政府被迫承认的确对僵尸入侵没有做好准备。

Image caption 劲爆的僵尸主题活动显然广受英国年轻人的追捧

僵尸慈善

僵尸热引发的种种看似肤浅疯狂的活动，背后却常具有社会意义和经济价值。

譬如，“世界僵尸日”（World Zombie Day）的僵尸大游行，为St. Mungo’s慈善组织募捐。St. Mungo’s致力于帮助无家可归、流落街头的人。此外的一些僵尸活动，也以僵尸强烈的“饥饿感”为由头，为世界粮食组织等募捐。

僵尸文化与帝国殖民史

大多数人印象中，僵尸兴起于现代西方流行文化之中。事实上，僵尸文化的起源与发展，与英国帝国殖民史有脱不开的关系。

前英属牙买加、西班牙属海地等加勒比岛国，曾是黑奴贸易的轴心地带，不同背景的黑人通过坚持“巫毒”（Vodou）宗教，以图保留身份和文化认知、抗拒信奉天主教中“白人的神”。出于对殖民地现实的恐惧，殖民者、奴隶主和基督教神职人员将巫毒认知为一种恶魔崇拜——人在黑暗魔法的驱使下彻底丧失自我意识和灵魂，服从于不可知的黑暗力量，对一切展开无人可以掌控的攻击。

随着时代的变迁，前殖民地人民开始反击，将僵尸与西方资本主义联系起来。“罪恶的资本”被“看不见的手”所操控，带来无人性的、传染性的占有欲，张开贪婪的大口，带来人类的自我毁灭。

文学上，在20世纪，英国文学史上出现“反经典”浪潮。有“简爱前传”之称的小说《藻海无边》（Wide Sargasso Sea），讲述罗切斯特先生将第一任混血妻子一步步驱向迷茫和狂乱的故事，痛陈西方对殖民地独有文化的“僵尸化”。

总而言之，僵尸形象不断被重新谱写，一直是“他者”的化身，满足人们对生与死、正与邪对抗的想象，永远充满了神秘的吸引力。

（责编：铃兰）

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