伦敦时尚：当电影越像品牌的闺密

Image caption 施华洛世奇出品的电影《罗密欧与朱丽叶》

水晶品牌“施华洛世奇”(Swarovski)成了电影出品人，让人感觉时尚品牌和电影之间处得越来越有些“闺密”的味道。

而此次这家水晶品牌居然挑战莎翁经典《罗密欧与朱丽叶》，其旗下“朱丽叶”风格饰品的推出，不言而喻地显示出这个品牌与电影“牵手”的真实目的。

“幌子”

甫一进军电影业就敢再拍这部莎剧绝非易事，因为导演巴兹－鲁赫曼(Baz Luhrmann) 于1996年拍摄的同名影片早就被看作是这部戏的“绝唱”，而该导演的作品《舞国英雄》(Strictly Ballroom)、《红磨坊》(Moulin Rouge)，道具和服装正是一大看点。

不过，“施华洛世奇”品牌看来不仅要在票房上和“96版”当时的发行商“20世纪福克斯”叫板，而且要成为时尚界彻头彻尾涉足电影界的“第一人”。

电影里的“品牌植入”本不是新鲜事，更不用提经典的“邦德影片”里赤裸裸的商业广告。但是似乎该品牌并不想把自己的产品“填鸭”给电影观众，而是以电影出品方的姿态，直接做起了影片的“主人”。

该品牌的负责人施华洛世奇(Nadja Swarovski)将此形容为“自然而然的转型和扩展”。而这一“华丽转身”并计划未来每年在电影方面投资一至两千万美元的水晶品牌，自然看中了其中绝好的“商机”。

摆出“独立电影”的架势，从前只在水晶上动心思的这家品牌挑出了“大幌子”。

所以，影片里珠光宝气的朱丽叶和影片外该品牌大肆推广的“罗密欧与朱丽叶”主题展“交相辉映”。其遍布全球200家店的全面铺开，反倒让外界淡忘了本应关注的作品本身，而“剑走偏锋”地指点影片里“美人”朱丽叶佩戴的珠宝首饰了。当然，都是“施华洛世奇特别定制”。

为新版《罗密欧与朱丽叶》写剧本的朱利安·费洛斯(Julian Fellowes)曾荣获奥斯卡大奖，是该水晶品牌力邀的重量级人物。他在该片戛纳试片后也曾从业内角度指出“幌子”后面的“亮点”。

他说：“虽然是部悲剧，但添加了施华洛世奇品牌的影响，让影片的道具、服装异常丰富。”

各显其能

Image caption 《了不起的盖茨比》导演巴兹－鲁赫曼和影片服装道具设计凯瑟琳-马丁在蒂芙尼的电影展示橱窗前

尽管雄心勃勃的水晶品牌“施华洛世奇”要想做个“真正的电影人”还有相当的路要走，但著名时尚品牌与电影“牵手”走就由来已久。

据信，目前有25%的电影投资来自时装品牌，特别是奢侈品牌。

本来“骨子里”附庸风雅的时装界当然不愿让人以为是胸无点墨的“土豪”，而想尽办法与艺术扯上关系的过程中，最易上手、也最符合时装品牌“爱出风头”的非电影莫属。影星每每在红毯上“争奇斗艳”，让时装品牌与电影业“情投意合”。

时装顾问冯斯特芬博格(Lillian Von Stauffenberg)也指出，近年来，越来越多时装品牌投资电影。她说：“这种趋势已经从过去单纯为影片提供服装，变为电影导演们寻找时装品牌投资电影。”

可以看出，有些奢侈品牌介入电影的方式巧妙。古驰(Gucci)选择和导演马丁·斯科西斯(Martin corsese) 合作致力于古典主义电影，并在威尼斯电影节创立“电影中的女人”大奖。

从投资大片到电影短片，著名奢侈品牌诸如“迪奥”(Christian Dior)、“莱文”(Lanvin)、“汤姆·福德”(Tom Ford)和“缪缪”(Miu Miu)都各自情有独钟。

其中，日前上演的影片《了不起的盖茨比》(The Great Gatsby)就有来自著名品牌“蒂芙尼”(Tiffany & Co)和“布鲁克兄弟”(Brook Brothers)的浓重身影。

只不过，这两家奢侈品牌并没有“野心勃勃地”做出品人，而是聪明地借助本行业的设计优势与影片合作。

然后，“蒂芙尼”专卖店的橱窗展示用钻石点缀的香槟和水晶球柱子组成的微型影片场景；而“布鲁克兄弟”除了将剧中服饰展出外，20年代风格的“盖茨比系列”也在旗舰店大卖特卖。

更不必说影片道具服装设计凯瑟琳-马丁(Catherine Martin)联手设计师普拉达(Miuccia Prada)为影片设计戏服，为普拉达的设计又增添了金属质感金银线织物、亮片、塔夫绸、染色皮草和天鹅绒等颇有时代感的元素，如此“植入”电影里，也是恰到好处。

高级时装顾问伯克(Robert Burke)也感叹：“时装巨头正被电影当中无穷无尽的市场机会所吸引。”

（责编：顾垠）

本文不代表BBC的立场和观点。网友如要发表评论，请使用下表：