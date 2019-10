伦敦时尚：这个月份不简单

Image caption 在英国设计大奖颁奖礼举行的十一月,伦敦时装界看点云集。

英国的设计师们在圣诞临近的这个月份,都按耐不住行动起来。

有的应景开“个展”、有的合作品牌叫板“老佛爷”(Karl Lagerfeld)、更有甚者,为卡通形象设计礼服在拍卖。在英国设计大奖颁奖礼举行的十一月,伦敦时装界看点云集。

看“拍卖”

节日气氛渐渐浓郁的十一月,迪斯尼(Disney)的十大公主形象配上大牌的礼服在佳士得“冬季复古礼服拍卖会”拍卖。

这一系列“公主风”礼服最早亮相于2012年圣诞节的哈罗兹百货,设计师有擅长礼服设计的华伦天奴(Valentino)、好莱坞明星喜爱的艾莉·萨博(Elie Saab)、为凯特设计产后亮相蓝色礼服裙的珍妮·帕克汉(Jenny Packham) 等等,在业界都很有一号。

古董礼服专家波斯维克(Clare Borthwick)表示,这一系列“独一份”的礼服设计即彰显了高级时装的魅力,又不乏童年的怀旧情怀,很有收藏价值。

不知道是不是巧合,戴安娜王妃的结婚礼服也在这个月,在凯莉·泰勒拍卖行(Kerry Taylor Auctions)进行拍卖。不太寻常的是,这位时尚焦点人物并没有让设计师专门定做礼服,而是选择了伊曼纽尔(David&Elizabeth Emanuel)的成衣礼服,也是在1986年的拍卖会所得。

估价八万英镑、被誉为是戴安娜王妃“最浪漫的礼服”,曾多次亮相电影首映和走红毯仪式。如同3月以24万英镑成交的王妃出席白金汉宫礼服一样,这款结婚礼服的卖价决不容小看。

Image caption 迪斯尼的十大公主形象配上大牌的礼服在佳士得“冬季复古礼服拍卖会”拍卖。

看“个展”

这个月对于英国时装设计师保罗·史密斯(Paul Smith)来讲,是怀旧的时光,在伦敦设计美术馆London's Design Museum)展出这位67岁设计师自出道以来的设计作品。

被业界称为“老顽童”设计师的史密斯“个展”,透着童趣和古怪,和去年大概同一时间香奈儿的“The Little Black Jacket”展如出一辙,展览本身都带着浓烈的设计风格。比起商业味十足的哈罗兹迪奥主题展,他们更像是纯粹的艺术作品展览。

史密斯在强调自己的设计观点的时候说,“能够给穿衣服的人带来笑容”的“秘诀”,就是“即好穿又独特”。

史密斯对收藏的热情成为了他的独特设计风格的一部分,古董沙发、自行车、照相机还有毛毯都有可能用来布置他的店铺,更会连同服装一同出售。难怪电影导演雷德利·斯科特(Ridley Scott)会选中史密斯soho店作为自己处女座“Boy and a Bicycle”的一个场景。

这位英国设计师多次对媒体坦言,自己擅长设计,却不爱和人打交道。旅游时淘到的古董娃娃和玻璃烟灰缸等等小物件成了他表达自己的“破冰者”,于是这些图案或是实物就被添加到了他的服装当中,成为他另一个“独门绝学”。

可万没想到“个展”的名字却是“Hello My Name is Paul Smith”,用这个打交道最常用的开场白命名“个展”,难不成史密斯是想要走出自己的童话世界?

怪不得今年伦敦时装周上,这位以独特见长的设计师追起了流行风头正盛的“男朋友风”,而忘记了自己彩色条纹的看家设计。看来这位自我标榜“有态度”的设计师也没能抵抗住大潮流的召唤。

还是寄希望于“个展”能够唤起史密斯更多的创造力,又或许如《卫报》分析,他该更专注于设计本身而告别一些稀奇古怪的想法?

看“炒作”

也是“个展”开幕同一天,伦敦摄政街H&M与法国设计师伊莎贝尔·玛兰(Isabel Marant)合作款发布,史密斯“个展”中的小细节早就被抛在脑后,在这里,“疯狂”才是王道。

用“限量”制造恐慌是品牌的一贯手法,联手大牌加限量就更是技高一筹。自从引入大牌合作款,H&M店外就添了一景,从凌晨就排队等着“挤破头”疯狂抢购的大有人在。

有评论家指出,伊莎贝尔·玛兰不太能和以往H&M联手的大牌设计师相提并论,叫板2004年“老佛爷”没成功,不过今年的势头丝毫不减当年。被街拍炒热的内增高鞋,让这位设计师早就深入人心。据信,一次性消费超过一千英镑的不占少数。

上市短短几天,单件价格在eBay上就被“炒”高了三分之一。

其他品牌,小到李维斯(Levi's)联手Filson,大到路易威登与村上隆和草间弥生的合作,也都不如H&M声势浩大。

该品牌发言人表示,早早就预热宣传是“火爆”原因之一,价格优势还是根本。他说:“近几年对这一系列的炒作与日俱增,不局限于对某一名设计师,是对所有联手大牌系列的期待,年年制造“恐慌”。”

然而,这样的“恐慌”对H&M来讲,可是件大好事。从去年的Maison Martin Margiela起,H&M就不再完全依靠“傻大牌”来“烘”销量,经过近十年的培养,已经成功的形成了消费惯性,根本不用担心无人问津。

圣诞,给设计师们一个做什么的好理由。

(责编:铃兰)

