海外生存之惑：你的眼睛

Image caption 身在异国他乡的我们，难免会有是否回国发展的选择和取舍问题

像我们这样住在伦敦的“外国人”，可能都会有一种奇怪的感觉，就是不知道该不该把我们居住的这个城市称为“家”？ 当然，在日常穿梭的拥挤的地铁和巴士上，你从来不会觉得伦敦是一个属于自己的城市；或者当你满街搜寻正宗地道的重庆火锅，却无奈全伦敦的火锅店都只是把调料包加在水里煮一煮就算是火锅了，你会觉得这个城市再多美食也无法满足你的味蕾，这时候你会觉得“家”永远是你出生的地方，千万美食解不了一点相思之愁。只有一个时刻，我觉得伦敦算是属于自己的地方，那就是出外旅行一阵子以后，飞机刚一落地伦敦，我就会长吁一口气，心想：我终于回来了！可以回家好好休息一下的感觉真好！

那，伦敦－这个我所居住的城市，我到底对它有多熟悉？又或者我到底又有多离不开它？那我的家乡呢？是不是在伦敦生活久了以后，我再也回不去了？

这些问题，听起来，总感觉像是在庸人自扰。但身在异国他乡的我们，难免会有是否回国发展的选择和取舍问题。就拿我自己来说，也不知道被这些问题烦了多少次。

但，最后还是决定留下来，留在伦敦。

或许说不出究竟是哪一个原因，让我如此坚决地做此决定。但或许也没有具体的原因，只是年轻时没有后顾之忧的冲动决定罢了。总之，我想我也不是唯一一个留在这里的外国人。况且我发现在伦敦的外国人或许已经远远超过了英国本土人。在遇到这些困扰面前，我就开始发挥那阿Q精神，告慰自己说，再苦再难，自己都不是唯一地那一个，在这里还有很多人和我一样，正在受到煎熬呢！

对呀，我们为什么需要这样的煎熬呢？回家难道不好吗？是什么让我们选择留下？

虽然我不知道别人的答案。但于我，它很像是一场冒险。我想我是喜欢这样的冒险的，虽然有时候感觉很像是被放逐在大海里的一叶小扁舟，既没有指南针也不知何时才可以停靠在岸。

前方在哪儿呢？面对这问题，虽然我一头莫展，也没有答案，但却仍然喜欢上了这交替着无助感和新鲜感的冒险之旅。

不管你相不相信，有些女孩子的身体里天生住着一个不受束缚，爱好向外奔走的“野”心。在外日子长久以后，自我的部分也越来越强大。如果是这样说来，和那些彷徨和煎熬相比，我在意更多的其实是抗争的自由，和自己选择给予的成长。

因为我没有在其他国家留学或者生活的经验，或许无从比较，但是，它，也就像你的纽约，他的东京，或者她的北京一样，在我们的生活轨迹中，总有这样的一个城市或者地方，让我们变的不是自己，而又很像自己。而，让我变成这样一个自己的地方，是伦敦。

所以，正因如此，我应该感谢有这样的一个地方，它让我有机会看到世界的广阔；我应该感谢它，让我在困难和选择面前，认清自己的底线；我更应该感谢它，是因为它接纳和包容过我不好的样子，是它让我再认清自己的不好后，还可以继续心随所意，仍然坚持做自己。因为它，我自觉自愿地独立成长着，毫不后悔，也不计较得失。

是的，最终－就是这样的一个地方，让我生活的城市的意义大于我的家乡和我出生的地方。它，就像是一双眼睛，最终让我看清了自己。也因为它，让我有底气，勇敢地对过去说“不”，从而过上一个自己想要的生活。

是的，总有这样一个地方，这样的一双眼睛。它的存在，让你更加相信你自己。而你要知道，有勇气去寻找这样的地方，这样的自己，这一段旅程本身就很了不起。从某种意义上来说，拥有这不肯妥协，坚定信念的“傻瓜”如此之多，而我，也不是唯一那一个。

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