漫话英伦：微服私访出洋相？

Image caption 布莱尔：坐地铁，绝对不理搭讪的陌生人

现如今，出租车司机好像都有一个“大嘴”头衔：传播讯息、评论时事。难怪领导干部微服私访爱选出租车呢。比如说挪威的首相、中国的总书记。

不过，英国领导干部好像更爱选择坐地铁。也许是因为伦敦出租太贵，不足以显示和百姓同甘苦、共患难。

出租也好、地铁也罢。微服私访搞不好，领导干部就会被指作假、作秀，达不到亲民、办案的效果，说不定还会成为笑柄。

统统居心叵测？

的哥最爱吹嘘：你猜那天我车后拉的谁？不久前，乘客却可以炫耀：你猜那天拉我的是谁？

挪威首相斯托尔滕贝格假扮出租车司机、用半天时间接送乘客。从视频看，真有乘客向他吐苦水、提意见。提振选情也好、了解民意也罢，斯托尔滕贝格的微服私访确实抓住了世界媒体的注意力。

问题是，曝光度并不一定都是好事，车技糟糕也被展现在世人面前，斯托尔滕贝格只能自我幽默：做首相更能保障民众安全。更严重的事，没过两天，他又被指弄虚作假，出租车拉的群众是花钱雇来的托儿！

习近平总书记坐出租的故事我就不多费笔墨了。这个微服私访更神。先不说习总是作秀还是亲民，故事没出多久，官方就说这是假新闻！

真真假假、虚虚实实。神神秘秘，让人没法不感觉当事各方都有点“居心叵测”。

Image caption 卡梅伦：让我好好看报纸！

决不理睬陌生男人

如同康熙微服私访在中国成为不衰的趣闻一样，英国历史上也有类似传说。

保家卫国的阿尔弗莱德大帝曾经化妆成农民住在放牛者家中。不过，当农夫之妻让他照看烤饼时，他就顾着担心臣民安危、筹划着教训入侵者，大饼烤糊了。农夫妻子训斥他“真是笨到家”，流芳千古，却也遗笑万年。

习总书记被报在打的期间指出“大家本来就是平等的，我也来自基层”。现如今，英国政客当然也不会错过和群众打成一片的机会。

不过，伦敦黑色出租太贵，岂不是会加深高高在上的感觉？因此，要展示人人平等、体察民情、英国领导干部爱选择乘地铁。不过，面对举着相机的跟包摆常人状，也搞出许多笑料。

当年布莱尔在地铁上和通勤女套近乎。对方的反应符合所有伦敦地铁女乘客必备的常识：决不理睬陌生男人。此女堵着耳机继续听音乐，布莱尔的大红脸被拍个正着。

卡梅伦多次乘地铁效果各异。一次站在那儿手扶支柱，满脸痛苦，深恶痛绝状；一次坐在那儿看报纸，满脸不耐，一副“让我好好看报”状；一次居然没有用地铁当局大力推广的“牡蛎卡”！还有一次和宝莱坞女演员套近乎，人家根本不知道他是谁。

不知道卡梅伦取得了多少亲民效应。不过有一次，在伦敦奥运期间，他搭地铁去看跳水，为地铁曝了光、争了气，缓解了对伦敦地铁不堪奥运重负的担忧。依我看，效果还是不错的。

克莱格，车上没多少人居然被门夹个正着；鲍里斯，空座多多却非要站着、装样子给谁看呢？米利班德？别急，再过两站就到洗手间了！

就算这些当官儿的没有别的意图，你们坐地铁的时候，车厢中怎么总是空空荡荡？不品味“脑袋挤在别人膈肘窝下”的滋味，怎么显示和伦敦群众同甘苦、共患难？

Image caption 米利班德：别急别急，再忍一会儿。

难的是一辈子坐地铁

不过，论尴尬，恐怕谁也比不上1920、30年代的英国首相斯坦利·鲍德温（Stanley Baldwin）。历史学家讲过这样一个故事：一次鲍德温坐地铁，对面恰好坐着一位当年在哈罗的同学。那位老兄好像突然认出了鲍德温，问他，“你后来干什么工作呢？”

开出租还是坐地铁，我不知道哪个更亲民。不过，我倒是更喜欢领导人开出租的象征意义。付钱的是人民群众；人民有权决定目的地、有权选择路线。

开出租的外国政客，别忘了，我们不过是付点钱请你打打方向盘、看看红绿灯。

乘地铁的英国政客，别忘了，坐地铁不难，难的是一辈子坐地铁、一辈子只能坐地铁。

（苏平，2013年8月16日，伦敦）