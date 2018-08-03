退休成本急剧升高 也许100岁我们还得工作

Image copyright Getty Images Image caption 这几位冲绳老人家是女子乐队KBG84的歌手，平均年龄84岁。

“从100岁到105岁期间，我发表了四篇文章。”坐在我对面的弗兰克兰（Bill Frankland）说。他今年106岁，可能是世上年纪最大的在职医生。我们约在周六早上见面，那天阳光明媚万里无云，而他却选了伦敦的办公室，里面堆满了学术论文，他本人西装革履。

弗兰克兰从1930年代开始学医，职业生涯长久且辉煌，目前是全球过敏领域最重要的权威。他曾经与诺贝尔奖获得者、青霉素的发现者弗莱明（Alexander Fleming）共事，也曾被派往伊拉克给独裁统治者萨达姆（Saddam Hussein）看病。

按照当时的规定，他该在65岁时正式退休，但他并未停止工作，之后一直义务贡献。他解释说，“不然我干嘛呢？”弗兰克兰的最新文章即将发表，他说：“我得在106岁时再写篇文章。其实我已经起好草，就快完成了。”

Image copyright Zaia Gorvett Image caption 106岁的弗兰克兰可能是世界上年纪最大的在职医生，而且依旧思维敏捷。

毋庸置疑，弗兰克兰的工作态度确实特别。许多人都把晚年生活当成放长假——丢掉工作椅，换上扶手椅，开始睡午觉。但以后可未必如此。

大部分人为退休存的钱都跟实际所需相差甚远，而且差距越来越大。世界经济论坛（World Economic Forum）最近一份报告显示，到了2050年，世界几大经济体——美国、英国、日本、荷兰、加拿大、澳大利亚、中国和印度，国民将面临累计428万亿美元的巨额储蓄不足。

与此同时，全球人口老龄化的程度也前所未有。截至到2015年，全球有约45.1万百岁老人，再过30年将增长8倍。在美国，百岁老人成了人数增长最快的年龄层。而在英国，由于百岁老人太多，女王得额外雇人给他们送问候卡。现如今，出生在富裕国家的孩子大多都会活到100岁。

寿命的延长是原因之一。在20世纪60年代，虽然美国推行政府养老金政策已经20多年，但养老金通常也就够用5年左右。因为退休年龄是65岁，而预期寿命只有70岁。

但对百岁老人而言，退休年期可是那会儿的7倍之长。因为成本过高，公司现在纷纷取消了按员工退休时的工资数额发放养老金，那么如果想保持约4.5万美元的年收入（美国平均年收入），就得存100万美元。

相比巨额存款，很多长寿人士可能得继续工作赚钱。他们会做什么呢？身体状况允许吗？会有人愿意请他们吗？

第一个问题的答案可能出乎你的意料。在世界各地，无论是美国加州还是波兰、印度，百岁老人们已经在努力工作了，而且各行各业都有。例子不胜枚举。譬如理发师曼西内利（Anthony Mancinelli），他已经帮人剪了95年的头发（从1923年12岁起）；以及运动员科沃斯基（Stanislaw Kowalski），他在104岁时参加100米赛跑，打破了最年长参赛选手的世界纪录；还有油管（YouTube）红人玛斯坦玛（Mastanamma），这位107岁高龄的老奶奶在网上教人做饭，煎个鸸鹋蛋什么的，粉丝已经上百万。

Image copyright Getty Images Image caption 107岁的老奶奶玛斯坦玛因在油管上教做饭而成为网红。

其实，上了年纪的人往往想工作。企业家奈特（Peter Knight）深有同感。大约4年前，他在英国成立了招聘公司四十不惑（Forties People），主要面向较年长的应聘者。奈特说：“我们没有年龄上限，之前有位82岁的客户，他们公司的员工年纪最大的已经94岁。”

那是一家管理英国皇家海军陆战队资料的公司，这位94岁的员工已经从那里退休了三次，每次退休都会回来看望同事。最初就是帮帮忙，之后越做越多，最后公司决定象征性地给他发工资，于是他可以随时来成了公司常客。

也有些工作让人舍不得退休。英国国宝级电视节目主持人艾登堡爵士（Sir David Attenborough）在英国广播公司（BBC）制作野生动物类节目，现年92岁的爵士已经表明会工作到100岁，而且说过好几次并不打算退休。如果你的工作也可以偷偷吓唬树赖，学狼叫，还能跟大猩猩幼崽一起玩，肯定也不想退休。

Image copyright Getty Images Image caption 现年92岁的艾登堡爵士表明会工作到100岁，而且并不打算退休。

福金汉姆（Jane Falkingham）是老年病学专家，也是英国南安普敦大学人口变化中心的负责人，她说：“英国已经取消了强制退休年龄，在高等教育领域，很多人都会工作到70岁以上。我们学院最年长的教授已经70多了。这当然也因为做学术本身就很美好。”

对弗兰克兰而言，虽然他对自己的研究饱有热情，但继续工作也是出于实际考虑。“我以前钟情于园艺，但现在干不了了。到了106岁，很多以前做的事情都做不了了。还能干嘛呢？我会看很多书，大多是科技类的，不看小说那些。”

四十不惑招聘公司不限制工作类型，但大多数是办公室工作。弗兰克兰说：“几个星期前，有三家新闻媒体主动联系我们。”它们本来是想聘用年轻人做接待员和人力资源，但发现不太可靠，所以打算聘用年长些的，能以工作为先。

如果是体力活，年纪大了还继续做就比较困难，但也并非绝对。福金汉姆说：“科技正在改变工作，有些需要壮劳力的活已经由机器取代。这改变了工作性质，也能让人多做几年。”

那么大多数人身体状况允许他们继续工作吗？

其实大多数百岁老人身体都很健康。虽然已是皱纹密布，可跟那些年纪比他们小但靠养老金的人相比，身体却要好得多。最近一项研究显示，与年轻他们20岁的人相比，他们更少得病。

而且思维也不差。虽然有些能力确实会随着年龄增长而下降，但我们的“晶体智力”，也就是多年累积的技能和知识，却会随之增长。2016年，科学家研究了纽约百岁以上登记选民的健康和能力，发现并没什么衰老迹象，反而状态都很棒。

很多人认为提早退休对身体有益，但有时不工作反而有害健康。对奥地利蓝领阶层的一项调查发现，提前3年半退休的男性在67岁前去世的几率比其他人高出13个百分点，特别是那些单身、孤独、退休之后减少了体力活动的人。

坐落在中国东海热带海域，日本列岛西南端的冲绳岛就是实例。这里以居民长寿闻名，每2000 人中就有一位百岁老人。

对冲绳多年的研究发现，这个厉害的小岛上有许多利于长寿的生活方式，譬如人们会吃很多蔬菜，热量摄入比一般美国人少，同时还有他们对待工作的态度。

冲绳字典里就没有“退休”一词，许多当地人打小就是农民或渔民，会一直工作到去世。冲绳老年人的生活原则是“ikigai”，意思大概就是"清晨有个起床的理由"。不难想象，这里诞生了全世界唯一一支“百岁老人”流行乐队——KBG84。这个乐队在日本巡演时只接受80岁以上的观众，而且门票销售一空。

一百岁也没你想得那么衰老，还能做很多工作。但会有人愿意聘请他们吗？

有的。奈特认为，“未来劳动力的年龄会越来越大。”而且，与年轻同事相比，年长员工有不少优势，譬如合作和沟通能力都更强。

另外，年长的员工很可能是各自领域的专家。弗兰克兰99岁时被请去法庭作证。案件中，肇事司机声称事故是因为自己被黄蜂蛰伤后起了过敏反应而导致，错不在己。但弗兰克兰向法院表示，并不可能发生这种情况，被告最终被定罪。

但是也有挑战。奈特说，有些公司不请年长应聘者是因为他们太优秀了，老板觉得是个威胁。有个员工在上级放假期间成功解决了多个危机，然而老板不仅不满意，还炒了她鱿鱼。“因为她在公司更受欢迎，公司想请个比她资历浅的人。”

百岁老人面临的另一个问题比较显而易见——年纪大了。奈特说：“如果公司在网站上写着‘我们是个年轻团队，充满活力与朝气’，那它肯定不想员工年纪太大。”年龄差会产生代沟，如果你的同事连孙子辈都有了，那跟他们讨论周末的狂欢派对想必不会太投机。“好比跟父母或祖父母一起工作。”

尽管如此，还是有地方引领着雇佣长者的潮流——日本。日本国民的寿命全世界最长，而出生率却跌至新低，全国有近三分之一的人口在65岁以上。这样的人口结构促使政府奖励雇佣长者的公司，还在考虑将申领政府养老金的年龄下限提高到70岁。

Image copyright Getty Images Image caption 不能停，不会停。阿根廷人埃尔玛扬（Artyn Elmayan）正在打网球前的拉伸运动，他在亚美尼亚出生，已经100岁了。

日本化妆品公司宝丽（Pola）在本国各地的百货公司销售护肤品、健康食品和内衣产品，约有1500名员工的年龄在70到90多岁之间，大部分是女性。这些员工大多累积了庞大而稳定的客户群，而且业务表现超过了年轻同事。

弗兰克兰对106岁还在工作怎么看呢？“我的身体有很多问题，譬如耳背，连处理事情都很难了。找期刊找东西都很麻烦，身体上确实有很多不足。我之前什么事都会应下，现在也会拒绝了。”

但他的思维能力绝对没问题。很少有像他这么有趣的访问对象，他跟我分享了许多故事，让我大饱耳福。有他在战争期间被日本人抓去坐牢的经历，还有那本激励他成为医生的书（蒙特（Axel Munthe）所著的《圣·米歇尔的传奇故事》（The Story of San Michele））。

并非人人都向往田园牧歌式的晚年生活。对很多人而言，身体的衰老令他们无法在65岁之后继续工作。但这显然也是可以实现的。如果将来成为常态，办公室里也会增添更多乐趣。

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