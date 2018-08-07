电子游戏职业女玩家面临的严酷现实

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这个故事来自BBC国际频道对话节目中的一集——《职业玩家》。克劳利（Sarah Crawley）制作，韦伯（Emily Webb）主持。并由舒马赫（Helene Schumacher）改编。

想像一下，你玩电子游戏不仅有钱拿，还有一大堆崇拜你的粉丝在网上看直播。然而如果你是职业女玩家，那这份梦寐以求的工作就要面临额外的障碍了，而这是男同胞们可能永远不会遭遇的。

哈维（ Stephanie Harvey）来自加拿大，我们或许应该称呼她在游戏世界中为人熟知的名字——哈维小姐。她是电子游戏开发人员兼电子竞技选手，所效力的女子团队赢过六个国际大赛。

英国玩家利维坦（Leahviathan）每天在亚马逊旗下的Twitch.tv游戏直播平台上直播六小时。她有近15万的粉丝。

在一个男性主导的行业里，她俩作为女性无疑面临著挑战，但两人都不需要特殊待遇。她们渴望的只是和男性同行们一样公平竞争的环境。而且，她俩对职业竞技环境的未来十分乐观，期待着"女玩家"这个词很快就会过时。

哈维解释道："我干这行都快15年了，刚开始是绝对的男性主导，尤其是职业竞技，到现在都这样，竞技场里没有多少女性。然而随着主流电子游戏而不断变化的新游戏、新社群，甚至是整个社会，都带来了一大波新玩家。很幸运的是，许多女性参与进来了。"

从某种意义上说，没有什么阻拦女性进入这个行业。虽然女性竞赛规模较小，然而那些提供大笔诱人奖金的各大国际职业竞赛，都是男女不限的。

哈维和利维坦承认从来没人对自己说"你做不来"，只不过从自己的经验来看，并非易事。正如利维坦所说："作为一个女人，其实没有什么在阻拦你。"

Image copyright Getty Images Image caption 女玩家一般会加入女队，不过有些也会去參加男女混合的队伍。

那为什么"女玩家"这个词看起来带点贬义色彩呢？对利维坦而言："人们有先入为主的成见，觉得一个女的在这不是因为游戏打得好，而是来博人眼球之类的。其实并不是这样。"

作为一个游戏主播，利维坦能即时收到观众们的评论。虽然好的评价居多，她也承认"经常收到作为女性带来的负面评价。我做过很多推广，经常有人说我并非游戏打得好，不过因为是个女的所以能代言游戏。"

哈维有时候也会后悔自己在网名里加了"小姐"二字，哈维小姐。这就把自己和女性身份联系在一起，而她希望自己只是个普通玩家，而非"女玩家"。

Image copyright Getty Images Image caption 女性玩家说，如果更多的女性进入这个行业，以及更多的电子游戏引进女性主角，那性別歧视就会消退。

就因为利维坦推广了一款不受欢迎的游戏，网上一些喷子（troll，网络用语，指在网上发表攻击性言论的人）就骂她"得癌去死"，威胁要强奸她。利维坦也很实际："他们一直来烦我，但我大概也知道这些人只是说说而已。现实生活中我尽量不让他们干扰到自己。"

有的喷子长期喷人，就很有必要学会如何应对这些大量和难听的脏话。有效策略之一是不必理会他们、不去触碰他们的关注点。或者直接揭穿他们、对骂回去，这往往也能正面化解局势。利维坦还有一位调解员，专门帮她处理这些骂人的评论。

和大部分主播一样，利维坦并没有透露自己的姓氏和住处，保留一点隐私还是很重要的。她解释道："网上有些人挺恐怖，尤其是我作为一个女性，会有很多人过度依恋我，把我想像得太好。"

2014年的玩家门大争论就是一起主要针对女性的侮辱性事件，导致女性被骇客攻击，个人资讯公布於众，甚至受到强奸和死亡威胁。

对女性的辱骂只是更为宽泛的网路问题一小部分，其他还有类似网路欺淩等问题，而找寻解决方案的步子才刚刚迈出。"我们要一直抗争下去，"哈维说。而且这也未必针对某种性別。利维坦说："男主播也会碰到这种事，只不过稍微有点区別。"

虽然哈维和利维坦都承认，很难不让喷子们影响到自己，不过她俩还是尽量避免想这些糟心事。大家都不想因为这种事儿被人定性，而更希望好好做事，在网上留下积极的影响。

基本问题是这个领域内外都不尊重女性。利维坦认为："最基本的层面上都缺乏尊重和平等。这源于有的人对女性几乎是根本不尊重。"

对于哈维来说，有时候这种偏见是无意识的，未必就是明显的性別歧视，而是一种无知。她选择加入女队是因为与男性比赛 "获得尊重要花太多的时间、太多的精力，他们才不会给你这么奢侈宝贵的东西。而且他们也不想跟你一起打比赛，因为潜意识里觉得你不够强。"

那为什么有人觉得，女性在电子竞技领域通常就不如男性出色呢？在电玩职业领域男女玩家间存在著巨大差异。虽然女性在游戏中的存在感越来越强，哈维仍然觉得要有更多的女性参与进来、一同竞争，才能发现女性的闪光点。游戏中出现更多的女性角色，也很关键。虽然男女玩家选什么性別的角色都能沉浸其中，不过一些女玩家选择女性角色时会感到联系更紧密，更受激励。

Image copyright Getty Images Image caption 据报导，一些女玩家在网上遭到辱骂，有的甚至受到死亡威胁。

尽管身为女玩家面临著严酷的现实，哈维还是十分乐观："游戏在我的职业和生活上……基本还是起了积极的作用。"有一次她参加了一场盛大犹如美国足球超级杯的游戏竞标大赛，有六万现场观众和上百万线上观众。她说自己当时感受有如触电："那种肾上腺激素飙高的战栗快感，简直不可思议。"

如今，在活动中见到女玩家，渐渐已不是什么新鲜事。对哈维而言："现在谈论游戏中有女生参赛都有点老套了。我觉得这是个好事儿……互相之间的对立越来越少，大家更加团结友爱。"

她认为未来不会再有"女玩家"这个词，"你从来没听过什么'男玩家'，也不说'女性运动员'。"对哈维而言这是一个"老古董词儿，希望最终会逐渐消失。"

利维坦也概括了自己的立场："作为一名女性玩家，我可不想看起来如稀有动物……我只是祈求一个公平的竞技场，还有同等的尊重。我不想获得特殊对待，个人也特別不希望有公司只因为我是女的而雇我。我只想普普通通的，也希望女性得到认可是因为自身的优点，而非性別。"

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