加拿大修改国歌——性别平等的代价远低于想象

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今年冬季，加拿大修改了国歌，把歌词变得"性别中立"，以体现性别平等，此举在全世界引发热议。

2018年平昌冬奥会，加拿大运动健儿哼唱着新版国歌步入赛场，并斩获29枚奖牌。

加拿大文化遗产部（Ministry for Canadian Heritage）发言人特西尔（Dominique Tessier）说："加拿大的女性在社会各领域发挥着重要作用，而国歌是加拿大最宝贵的国家标志，女性的贡献应该体现在国歌中。"

声音不一致

但是，更改歌词的提案一经提出便遭到了激烈反对。反对者认为这是在侮辱国家传统。自由党参议员弗雷泽（Joan Fraser）认为这种更改"拙劣、沉闷，而且乏味"， 而保守党参议员麦克唐纳（Michael MacDonald）则谴责了需要"对维护社会公正的勇士给予认可"的行为，认为这是一种"政治正确"。

麦克唐纳说："如果因为时代更替就不断修改一切，那么国家象征和历史传统便毫无意义。这种做法令人遗憾。"

更改国歌的建议饱受批评，但其实改动的地方非常小：只有两个英文字。"你所有的儿子，忠诚爱国"（True patriot love in all thy sons command）改为"我们所有人，忠诚爱国"（True patriot love in all of us command）。

在支持者眼中，这次修改是一次伟大胜利。特别是在咪兔运动（#MeToo）进行得如火如荼的时期，成千上万民众聚集在多伦多、蒙特利尔和渥太华的街头游行抗议。当学生、运动员和驻外士兵开始颂唱新的国歌，所有女性、跨性别者和其他性别的人将得到社会的公开认可。

加拿大更改国歌的事件效仿了奥地利。早在2012年，奥地利就更改了国歌，德国、秘鲁等国也动了这个念头。

就改了两个词。但付出了多大代价？除了重印教材、移民手册和身份证，还有哪些隐形成本？

可能会让你大吃一惊，答案是没有。对，就是零成本。

这次改动没有花费公众一分钱。

有趣的是，这次改动小心、谨慎，而且没有像其他国家为了更改国家标志而花费巨资。2016年新西兰试图更换国旗，花费了纳税人数百万美元，却以失败告终。

新西兰公投结束后，总理暨内阁部公布了两次公投的花销，金额高达2180万纽币（约1530万美元）。仅第一次邮政公投就耗费了900万纽币（约632万美元），而国旗审议小组12名成员的差旅费又花费了28.4万纽币（约20万美元）。

Image copyright Sarah Barmak Image caption 巴尔马克说，"这次改动根本不花纳税人一分钱，却有那么多人反对，真是令人惊讶"。

除此之外，更改货币也很费钱。英格兰银行每隔20年就会重新设计纸币。2017年发行的第五代10英镑纸币经过重新设计，印上了著名英国作家简•奥斯汀（Jane Austen）的头像。如果查尔斯王子登上王位，所有的纸币和硬币都要立刻印上新君主的肖像。

不免有人会想，往远来看，更改国歌的代价会不会越来越高？这毕竟是加拿大政府的一贯做法。之前把海军和陆军军服上的徽章和编织的金丝边去掉，换回"小星"和皇冠就耗费了450万加元（约350美元）。

参议员兰金（Frances Lankin）说："我从参议院接手这个提案后，与文化遗产部反复计算可能产生的成本。从一开始，我们就知道这次更改国歌无需额外费用。"

特西尔说："更改过的歌词将被视为一般文本材料中的一种，如果有必要，会在需要时重印，所以不会产生任何额外费用。"

她还解释，重印与联邦相关的文本材料，文化遗产部都会不断提供预算。这些材料时不时就会重印，以满足需求。而即使重印，新版国歌也只是换了歌词，需要的油墨与旧版一样多。没必要发动群众运动来宣传这次改动，因为新的歌词会通过媒体传播，直到口口相传。

兰金说："情况确实如此，几十年来一直是这样。我自己已经唱了不同版本的歌词25年了，全国许多女性群体和合唱团也在唱。"

Image copyright Chris Roussakis, Roussakis Photography Image caption 在参议员兰金的领导下，修订国歌的法案在参议院获得通过。

2016年6月，国会通过了C-210法案。过去的四十年里，一共提出了12项法案，C-210就是其中一个。

女权主义者露丝（Nancy Ruth）是一名"红色保守党"（red Tory），她自称"财政保守、心系社会"，2005年至2017年期间任职于加拿大参议院。她说，"女性平权是一项未竟之事，修改国歌只是其中一小部分。"

露丝说："我们应该敢于尝试。比起解决女性暴力，或争取男女同工同酬，这种改动显然不算什么，我们必须为之。从阿富汗战场归来的牺牲者中有女性，但国歌却没有承认她们为国捐躯。"

Image copyright Getty Images Image caption 在2018年平昌冬奥会女子趣味追逐赛中，来自加拿大的冠军得主瑟瓦（Kelsey Serwa）及银牌得主费兰（Brittany Phelan）站在领奖台上。

加拿大女性主义领导者伦泽蒂（Elizabeth Renzetti）是加拿大最大的国家报刊《环球邮报》（Globe & Mail）的专栏作家，同时还是《犀利：用扭曲视角近距离观察女性生活》（Shrewed: A Wry And Closely Observed Look at the Lives of Women & Girls, is equally withering）一书的作者。她尖锐指出："奏唱国歌的场合一年只有几次，奥林匹克运动会、斯坦利杯，已经算多了。我的孩子连国歌《啊，加拿大》的歌名都不知道，每天早上只听到奏乐版国歌。但就在这时，国歌却成了触发争论的文化导火索。"

如果改动国歌分文不花，大家为何要如此争论不休？

伦泽蒂说，"大家只是想利用这次事件煽动文化分歧。一部分问题出在'性别中立'这个词上。如果说修改歌词仅仅是为了好听、时髦，人们就不会有这么大反应。如今社会上针对女性的性别歧视比比皆是，每次提到性别平等，男性都觉得自己的权利被剥夺了。"

"《啊，加拿大》的歌词并不是没有改动过。有委员会发现，1967年，全国上下有多达45种歌词版本。语言从来没有稳定可言。"伦泽蒂笑着说。

事实上，"你所有的儿子，忠诚爱国"（True patriot love in all thy sons command）这句旧版歌词之前已经修改过。《啊，加拿大》的英文歌词是维尔（Robert Stanley Weir）在1908年创作，原版是"真正的爱国者，吾等皆为你守望"（True patriot love thou dost in us command） 。1914年，为表彰参与第一次世界大战的男子而将歌词修改。

加拿大议会事务部（Parliamentary Affairs）主任阿奇森（Beth Atcheson）是露丝的律师。她说："加拿大人民以为，为性别中立提案的旧版歌词从未修改过。反对者认为国歌纪念了一战中牺牲的男性，不可更改。但我认为这句歌词存在争议，因为涉及到性别和性倾向等问题。"

阿奇森接着说，"这句歌词的含义尚存争议，而且女性也不会放过任何一次追求平等的机会。国歌为全国人民共有。问题是，谁对国家的贡献应该被承认？谁又是国家历史的所有者？"

大多数提案是由支持更改歌词的男性提出。最近，最后一份由非内阁成员法案（Private Members Bill）支持的提案由自由党国会议员贝朗热（Mauril Bélanger，1955-2016）提出 。当这条法案进入二读程序时，贝朗热因罹患渐冻症（又称肌萎缩性侧索硬化症，一种运动神经元疾病）住院，病情逐渐恶化。

在妻子凯瑟琳（Catherine）和医护人员的协助下，贝朗热仍坚持乘坐救护车前往国会为该议案投票。凯瑟琳说："如果没有他这一票，所有的努力都会付诸东流。在他生命的最后阶段，我们用救护车将他带到了三读现场。"

Image copyright Getty Images Image caption 1980年意义重大，这一年是加拿大国歌法文版本首次公开演奏100周年纪念。

国会通过法案两个月后，贝朗热与世长辞。参议院耗时18个月才通过全案。

凯瑟琳说："保守党为了阻止法案不择手段，手法十分荒谬、幼稚，并且难以估测。这条方案能走到投票这一步实属奇迹。他们将这件事包装成关乎国家传统的问题，与1960年试图更换国旗时用了同样地手法。"

虽然丈夫没能看到最后的结果，但凯瑟琳说自己兴奋地仿佛"进入天堂"。因为她看到新一代的年轻女性将会在一个更包容的社会里成长。她说："看到女性流露的真情，我觉得所做的一切都十分值得。这次经历意义非凡。"

《快了：女性性高潮边缘笔记》（Closer: Notes on the Orgasmic Frontier of Female Sexuality）一书的作者、多伦多作家巴马克（Sarah Barmak）说："一词之别，意义万千。加拿大最年轻的一代人受此影响最大，因为孩子们才是在学校里经常唱国歌的人。旧的歌词太过陈旧，体现了男性至上，早该被淘汰。"

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