在美国 只懂英语会不会成为一种缺陷

Image copyright William Thomas Cain Image caption 2006年,费城(Philadelphia)一家三明治店贴出这个告示,引起了争议——最终从橱窗中移除。

十年前,我搬到日本,在一所乡村中学教英语,英语是学生们的第二语言。这段经历让我意识到,作为一个母语是英语的人多么幸运。

美国人的身份和以英语为母语这二者的结合,使美国人享有巨大的经济特权。

为什么? 因为在过去的一个世纪里,英语一直是全球贸易和交流的通用语。哈佛大学(Harvard University) 2013年的一份报告发现,英语技能和更好的收入密切相关,从而带来更好的生活质量。全世界各地的成年人和儿童要花数年时间和投入大量金钱来学习作为第二语言的英语。

对我们这些从小就说英语的人来说,问题是我们忘记了我们拥有英语技能是多么容易。

美国是一个多种族的国家,使用的语言超过350种。但像许多英语占主导地位的国家一样,美国有数百万上千万的人,他们从小就说英语,而且只会说英语。此外,美国最近掀起的民族主义浪潮、严厉的移民政策和“只说英语”的论调给人的印象是,美国人对享受以英语为母语的优势很满意,甚至感到自豪。

但是考虑到美国正在发生的变化,英语的未来会怎样? 这个国家能否变得更加多样化?

Image copyright Getty Images Image caption 2016年12月的这堂英语课是由康涅狄格州(Connecticut )的一个非盈利组织为刚到美国的新移民提供的

单语的美国?

美国没有官方语言,但英语一直是至高无上的。

作为一个多元文化的移民国家,美国政府从来没有在联邦一级推行过官方语言。英语之所以是使用最普遍的语言,在很大程度上源于英国殖民历史。不过,值得注意的是,像纳瓦霍语(Navajo )这样的美国土著语言,在美国历史早期已被消灭了。

然而,几十年来,在一个人们只需要用英语就可以生活的国家——而不是像瑞典这样的一些国家,那里的母语不是英语,但英语教育早在小学就开始了——人口结构正在迅速变化。

布鲁金斯学会(Brookings Institution)的弗雷(William H Frey)去年为英国广播公司(BBC)撰文称:“美国人口的变化如此巨大和迅速,以至于在未来十年,美国的变化将远远超过其他国家。”

他指的是,到2018年,美国几乎一半的年轻人来自少数民族。Z世代——大致定义为2000年后出生的人——将成为美国历史上种族最多样化的一代,这一数字是由移民和混血儿关系推动的。2011年,美国人口普查报告称,“1980年至2009年,家庭中英语以外的语言的使用增加了148%。”

这些快速变化可能是美国许多白人选民反移民情绪高涨的原因之一。但是,在一个已经如此多元化的国家,多元化就是一个精灵,一旦放出来就不能再装回瓶子里。

Image copyright Getty Images Image caption 马萨诸塞州(Massachusetts )的一座教堂,来到美国的移民们在上英语课。

可是,大多数美国人仍然只讲英语。

许多人在只说英语的家庭中长大。研究表明,到第三代,许多移民家庭的后代就会失去说他们家族传统语言的能力。美国人口普查估计,约有2.31亿5岁或5岁以上的美国人(约占美国总人口的80%)在家只说英语。2013年,舆观调查网(YouGov)的一项调查发现,75%的美国人只会说英语——尽管43%的受访者表示“美国人应该尽可能掌握更多语言”。

不过随着年轻一代的多元化程度越来越高,这种情况开始发生变化:越来越多的人在双语环境中成长。从2000年到2016年,在家里说另一种语言的儿童比例从18%上升到22%。

“我们鼓励传统语言的使用者继续学习他们的母语——成为完全的双语者,”美国外语教学委员会(American Council on the Teaching of Foreign Languages)执行主任阿伯特(Marty Abbott)说。“与过去相比,这是一个根本性的转变。”

她指的是上世纪90年代末和本世纪初——当时,越来越多的州实行”只讲英语”的运动,推动英语成为政府事务的唯一语言(目前大约有30个州有这样的法律,要求所有法律和政府通信都必须使用英语)。如今,像阿伯特所在的美国外语教学委员会这样的组织正在鼓励家庭中的“传统语言使用者”继续使用他们的母语。

但是,如果你的国家幅员辽阔,四面环海,陆地边界很长,就缺乏直接的动力,甚至没有机会使用第二种或第三种语言。

Image copyright Getty Images Image caption 澳大利亚一名小学教师向几名英语为第二语言的学生教授故事写作技巧。

为什么要学习一门新语言?

英语在商业世界也占主导地位。一些跨国公司,比如日本的本田公司(Honda),正努力在2020年前让英语成为公司的官方语言。那么,已经在美国工作的英语使用者为什么还要费心去学习其他语言呢?

答案在于美国就业市场正在发生的变化。能说至少一门流利的外语确实能让你在雇主面前更有竞争力——甚至对以英语为母语的人来说也是如此。

去年,联合了美国500名市长的”新美国经济”网站(New American Economy)发布了一份报告,报告显示,2010年至2015年间,美国招聘双语工作者的广告数量翻了一番。一些公司加大了招聘力度——例如,美国银行(Bank of America)在2015年发布的招聘信息中,有三分之一是面向会说西班牙语、汉语普通话和阿拉伯语等语言的双语员工。报告指出,双语职位招聘数量增长最快的是“高声望职位”,如财务经理、编辑和工业工程师。

Image copyright Getty Images Image caption 为准备2008年奥运会,北京的出租车司机学习了这本教材,以便为讲英语的游客提供服务。

“人们可以想象,学习汉语普通话的美国人会有很多机会,”位于华盛顿的乔治城大学(Georgetown University )语言学教授莱特富特(David Lightfoot)说。“在某种程度上,美国人学习汉语的需求是相当强大的,因为在中国很少有人说英语。”

然而,尽管有潜在的回报,学习新语言的美国人仍然很少。皮尤研究中心(Pew Research Center)最近发布的一项新研究发现,在校学习语言方面,美国远远落后于大多数欧洲国家。研究发现,只有20%的美国学生在学习另一种语言。欧洲学生的中位数则是92%。

如果不仅仅是为了得到一份工作,学习一门外语还有其他实实在在的好处。此外还有认知上的好处——学习另一种语言可以提高注意力等技能。

弥合同情心缺口

在美国,还有另一个必须阻止单一语言主义(monolingualism)趋势的迫切因素——就是在美国现正不断扩大的同情心缺失现象。同情心是指可以感受他人情感,能换位思考的能力。

专家指出,缺乏某些生活经验是造成群体之间严重缺乏理解的原因。阿伯特提到了去一个非英语国家旅行的经历,尤其是去一个不使用拉丁字母的国家。她说,除非你经历过,否则从如鱼离水突然变成哑巴这样的事你是无法感同身受的。

阿伯特说,“所以当收银台的收银员对一个不明白甚至不知道如何付款,或者不知道如何打包杂货的人不耐烦的时候——我有过这种遭遇——我就会观察并模仿我前面的人的行为。我认为每个人都需要对人有耐心。”

但一些数据表明,美国人只是对这种情境不感兴趣,或者没有能力把自己置身于这种情境中。美国人出国旅游的次数不如其他英语国家的人多。例如,只有超过40%的美国人拥有护照,而澳大利亚人的这一比例为57%。毕竟,外国离美国都很远,美国人出国旅行的费用也比许多国家高,比如英国人,英国人不到一小时就能到达欧洲其他国家。

然而,真正的解决方案可能在于国内。解决单一语言主义的主要方法是在学校尽早开始教授外语。

莱特富特说,“让美国人在可以吸收知识的年龄时候就开始接触其他语言——不是在12岁的时候,当然更不是在30岁的时候。”

但是,如果人们不想学习另一种语言,那么他们就不会去学习。

莱特富特说, “动机是一个复杂的问题。70年代我在蒙特利尔(Montreal)住了几年,在那里,学法语很容易——你所要做的就是切换电视频道,看冰球比赛。”

但他指出,情况并非总是如此。直到1976年,一个新的分离主义政府上台,才将重点转向学习和使用法语。莱特富特说,“在蒙特利尔,学习法语的阻力曾经很大,这可以追溯到政治史。”

和许多以英语为中心的国家一样,美国可能以单语著称——而且英语的主导地位不太可能在短期内受到挑战——但数据和趋势表明,美国人的语言习惯可能会发生变化。

对于我们这些以英语为母语的人来说,我们很容易依赖我们已有的技能。但更大的回报可能来自于使用我们本不具备的那些技能。

请访问 BBC Capital 阅读英文原文